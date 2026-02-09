賈靜雯來了！Ａ-Lin辣成這樣 直接撩裙秀長腿「要加錢」

A-Lin「歌跡Journey」成都站氣勢登場。（众悅娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌后」A‑Lin為最新巡演「歌跡Journey」重金打造4套戰袍，近日開唱時，她自爆會親自查看社群平台上的粉絲留言，甚至注意到有人抱怨服裝設計擋住視線，索性現場回應，霸氣撩起裙擺，對著舞台右側觀眾笑喊：「我告訴你們，我的美腿在這邊，你們要加錢吧！」

Ａ-Lin粉絲打趣這套造型會擋視線。（众悅娛樂提供）

A-Lin「歌跡Journey」成都站氣勢登場。（众悅娛樂提供）

向來金句連發的她，接著又調侃起二、三樓觀眾視野更好，能從上方看到服裝「空心」的角度，「你們要加更多錢，因為有『長輩』的部分。」但也立刻補充早已完成「安全測試」，雖然角度不同，但絕對不會走光。

請繼續往下閱讀...

A-Lin「歌跡Journey」成都站氣勢登場。（众悅娛樂提供）

賈靜雯現身觀賞Ａ-Lin演唱會。（众悅娛樂提供）

Ａ-Lin日前一連在成都開唱3場，征服近4萬名粉絲，雙金影后賈靜雯驚喜現身觀賞，雙后相見歡、互動熱絡。Ａ-Lin也感性提及2月10日就是她首張專輯《失戀無罪》發行日，2006年距今剛好滿20年，她感謝粉絲不離不棄支持，安可前加唱《今晚你想念的人是不是我》之外，更二度安可加唱《分手是需要練習的》和《忘記擁抱》。

賈靜雯現身觀賞Ａ-Lin演唱會。（众悅娛樂提供）

演出過程中，她看見不少歌迷因歌曲情緒潰堤時，自己也一度淚崩，哽咽說道：「真的很感謝老天爺給我這副嗓子，讓我有宣洩的出口，也感謝老天爺賞給你們有這麼會聽的耳朵。」

不過下一秒，她又用玩笑與即時互動把氣氛拉回來，讓全場在眼淚與笑聲之間來回切換，Ａ-Lin感性形容，這樣又哭又笑的互動，正是最真實的能量交換，「謝謝你們也成就了我，讓我一路唱了二十年。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法