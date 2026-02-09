35歲男殺前女友被判終身監禁 崩潰哭喊：我會錯過GTA6

35歲男子Robert Richens狠心殺害40歲前女友。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國牛津郡發生一起震驚命案，35歲男子Robert Richens狠心殺害40歲前女友，結果最扯的來了。他被抓的時候不是擔心坐牢、不是懺悔，而是大哭說：「我入獄後會錯過《GTA6》（俠盜獵車手，冒險動作遊戲）！」警方當場聽完直接傻眼，網友也炸鍋：「人命比遊戲還不重要嗎？」

犯案後沒救人 走投無路才報警

警方指出，Robert去年5月30日在住處殺害前女友後，竟然完全沒有替對方叫救護車，直到自己無路可逃才報警自首。庭審中播放他報案錄音，他還說：「我做了一件非常嚴重的事…我想我不小心殺了人。」但這種話，真的聽起來完全沒有說服力。

請繼續往下閱讀...

Robert一邊哭一邊哀號：「我會錯過GTA！」

被捕畫面曝光：哭到不行…因為GTA？

更荒謬的是，警方公開逮捕影像，Robert一邊哭一邊哀號：「我會錯過GTA！」。刑事調查總督察Stuart May痛批他冷酷無情，強調：「他必須為殘忍行為付出代價。」

法院不吃這套：終身監禁＋至少關16年

英國法院直接判他終身監禁，最低服刑16年。GTA6？慢慢等吧。網友留言區開戰「這種人還有臉講遊戲？」、「完全沒有人性」、「受害者才是真的人生被終止」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法