破億神曲本人5月來台 Jenevieve紅到被艾爾頓強點名

Jenevieve將於5月來台舉辦專場演出。（So Wonderful提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕美國R&B新星Jenevieve以神曲《Baby Powder》席捲全球、累積播放次數破億，她今（9）宣布將於5月24日在台北SUB LIVE舉行個人專場演出，透過招牌的柔順聲線，放送獨有的音樂時空。

來自邁阿密的Jenevieve擁有古巴與巴哈馬血統，豐富的文化背景為她的作品注入迷人的律動感。出生於芭蕾舞世家的她，自幼在節奏與肢體張力中成長，這份優雅也自然流露在她層次分明的唱腔之中。

請繼續往下閱讀...

Jenevieve於2020年以單曲《Medallion》正式出道，以《Baby Powder》迅速竄紅，被樂評譽為「新世代的 Old Soul」，傳奇音樂人艾爾頓強也多次在廣播節目《Rocket Hour》中播放並推薦她的作品。

去年，Jenevieve推出第二張正式專輯《Crysalis》，作品延續她夢幻、柔美的聲線，同時加入更豐富的音樂語言。

從Neo-Soul風格的抒情歌，到帶有Disco與Pop元素的節奏感作品，交疊出成熟卻不失個性的音樂面貌，更呈現出她更自在的創作狀態。

Jenevieve演唱會即日起至2月11日開放優先購票登記，優先購票時間為2月12日中午12點至13日中午12點；2月24日下午1點於TicketPlus遠大售票系統正式開賣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法