娛樂 最新消息

2026小龍女李多慧續任隊長 「韓籍三本柱」全safe

2026味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」公布，韓籍三本柱金娜妍（左起）、李多慧、權喜原都續留。（本報合成圖，翻攝自IG）2026味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」公布，韓籍三本柱金娜妍（左起）、李多慧、權喜原都續留。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」今（9）日正式公布2026年度全新陣容，消息一出立刻引爆球迷熱議！

最受矚目的韓籍「三本柱」依舊穩如泰山，啦啦隊女神李多慧、金娜妍、全喜原確定全數續留隊中，讓不少粉絲興奮直呼：「這陣容太猛了！」

除了外援女神持續坐鎮，小龍女也迎來成員升級好消息。原本擔任練習生的瑄瑄、姵宸、貝拉正式轉為成員，團隊戰力再加倍；同時也加入兩名全新練習生張愛、佳依，為新球季注入新鮮血液。

韓籍人氣女神李多慧將繼續擔任「Captain」隊長。（翻攝自IG）韓籍人氣女神李多慧將繼續擔任「Captain」隊長。（翻攝自IG）

女神李多慧續任Captain　親自操刀新制服

新球季最大亮點之一，就是韓籍人氣女神李多慧將繼續擔任「Captain」隊長，領銜全隊塑造團隊形象。

更狂的是，她不只負責帶隊，還將親自操刀設計全新表演內容與新任制服造型，讓球迷期待值直接爆表！

續任隊長的小映則負責團隊對外發言，而另一位超人氣焦點林襄也正式升任副隊長，協助推進團隊各項大小事務，堪稱「女神級領導班底」成形。

至於舞蹈總監重任，依舊由小蛙繼續扛起，確保小龍女舞台魅力再升級。

金娜妍20206也持續留在「Dragon Beauties新光人壽小龍女」應援。（翻攝自IG）金娜妍20206也持續留在「Dragon Beauties新光人壽小龍女」應援。（翻攝自IG）

主場表演全面升級　球迷：每場都要看爆

2026賽季，小龍女將在主場賽事安排更多不同風格的開場、中場及特殊演出，希望替比賽增添更多色彩，讓球迷的觀賽體驗更加精彩。

另外，台新新光人壽也正式冠名合作，團隊全名升級為「Dragon Beauties新光人壽小龍女」，新球季氣勢更加不同凡響。

超人氣焦點林襄也正式升任副隊長，協助推進團隊各項大小事務。（資料照，記者陳奕全攝）超人氣焦點林襄也正式升任副隊長，協助推進團隊各項大小事務。（資料照，記者陳奕全攝）

LINE有聲貼圖來了！女神陪你日常生活

值得一提的是，小龍女2026年度陣容也同步推出LINE官方有聲貼圖《小龍女陪伴日常2026》，全員親自錄製語音，將於2月10日正式上線，讓粉絲隨時隨地都能感受到女神們的甜蜜陪伴！

點圖放大body

