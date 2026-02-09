「寶島歌王」遭砸玻璃瓶險毀容 親吐消失歌壇真相

胡瓜自爆是楊烈鐵粉。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝天王胡瓜的熱門YouTube頻道《下面一位》最新一集邀來重量級嘉賓「寶島歌王」楊烈。兩人闊別多年再度聚首，胡瓜竟當場化身「小粉絲」，自曝在進入演藝圈前就是楊烈的忠實觀眾，只要楊烈開嗓，無論什麼語系的歌曲都能讓他聽得如癡如醉。

兩人回憶起早年在西餐廳表演的時光，楊烈驚曝當年他因演唱日文歌曲，竟收到不明人士威脅「不准再唱」，否則會惹禍上身。當時血氣方剛的楊烈不願屈服，沒想到對方竟在演出時直接朝台上狂丟玻璃罐，險些讓他失明。

請繼續往下閱讀...

談及當年暫別歌壇的轉折，楊烈也吐露辛酸。他坦言在獲得金曲獎肯定後，工作邀約竟然離奇「歸零」，突如其來的低潮讓他一度陷入迷茫。在友人建議下，他決定遠赴日本發展，並在那裡觀看了偶像五木宏的演出，受到極大震撼與感動，才決定回台重燃歌手夢。

楊烈，胡瓜挑戰「最難搞」狗保母。（民視提供）

除了敘舊，兩人本集也挑戰擔任「一日狗保母」。雖然胡瓜信心滿滿地帶著兩隻狗狗出遊，沒想到過程卻相當兩極：其中一隻狗狗熱情捧場、玩得不亦樂乎；另一隻卻對胡瓜的奮力丟球與引誘完全「冷處理」，讓綜藝大哥大也顯得無可奈何。

節目最後，楊烈大方現場獻唱數首經典名曲，厚實嗓音讓胡瓜直呼「聽得起雞皮疙瘩」，展現兩位大咖藝人相知相惜的深厚情誼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法