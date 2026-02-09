自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「寶島歌王」遭砸玻璃瓶險毀容 親吐消失歌壇真相

胡瓜自爆是楊烈鐵粉。（民視提供）胡瓜自爆是楊烈鐵粉。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝天王胡瓜的熱門YouTube頻道《下面一位》最新一集邀來重量級嘉賓「寶島歌王」楊烈。兩人闊別多年再度聚首，胡瓜竟當場化身「小粉絲」，自曝在進入演藝圈前就是楊烈的忠實觀眾，只要楊烈開嗓，無論什麼語系的歌曲都能讓他聽得如癡如醉。

兩人回憶起早年在西餐廳表演的時光，楊烈驚曝當年他因演唱日文歌曲，竟收到不明人士威脅「不准再唱」，否則會惹禍上身。當時血氣方剛的楊烈不願屈服，沒想到對方竟在演出時直接朝台上狂丟玻璃罐，險些讓他失明。

談及當年暫別歌壇的轉折，楊烈也吐露辛酸。他坦言在獲得金曲獎肯定後，工作邀約竟然離奇「歸零」，突如其來的低潮讓他一度陷入迷茫。在友人建議下，他決定遠赴日本發展，並在那裡觀看了偶像五木宏的演出，受到極大震撼與感動，才決定回台重燃歌手夢。

楊烈，胡瓜挑戰「最難搞」狗保母。（民視提供）楊烈，胡瓜挑戰「最難搞」狗保母。（民視提供）

除了敘舊，兩人本集也挑戰擔任「一日狗保母」。雖然胡瓜信心滿滿地帶著兩隻狗狗出遊，沒想到過程卻相當兩極：其中一隻狗狗熱情捧場、玩得不亦樂乎；另一隻卻對胡瓜的奮力丟球與引誘完全「冷處理」，讓綜藝大哥大也顯得無可奈何。

節目最後，楊烈大方現場獻唱數首經典名曲，厚實嗓音讓胡瓜直呼「聽得起雞皮疙瘩」，展現兩位大咖藝人相知相惜的深厚情誼。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中