《豆腐媽媽》替身意外引關注 顏廷儒曝恐懼吊鋼絲：拍了快10次

《啵me之我的青春住了鬼》顏瑀晴（後排右一）飾演初孟軒（前排右一）前女友、和顏廷儒（前排右二起）、安俊朋、陳昱廷（後排右二起）、李雪共組劇團。（風暴國際股份有限公司提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕最近台劇《豆腐媽媽》因為替身出意外一事，引起各界對於演員、替身人身安全的關注。新生代演員顏廷儒在電影《啵me之我的青春住了鬼》中吊鋼絲拍了將近10次，非常感謝劇組給足安全保護措施。

新生代演員顏廷儒、師妹顏瑀晴在愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》中，分別以不同面向的角色，為電影增添青春氣息與亮點。顏廷儒過去曾演出《天橋上的魔術師》、《不如海邊吹吹風》等作品，這次在片中雖是配角，卻以多變造型與高度肢體挑戰，成為畫面中相當搶眼的存在；顏瑀晴則以銀幕新人之姿挑戰飾演初孟軒的「前女友」，必須與男主角初孟軒呈現若即若離、情感未斷卻已漸行漸遠的狀態。

《啵me之我的青春住了鬼》顏廷儒在片場開拍第一場戲就和邵雨薇對戲，心情相當緊張。（風暴國際股份有限公司提供）

顏廷儒透露，在《啵me之我的青春住了鬼》正式開拍第一場戲就要與邵雨薇對戲，雖然戲份不長，卻是他第一次見到「女神」本人，讓他直呼當下非常緊張，「以前都是在螢幕上看到她，真的站在旁邊對戲，還是會有一種見到偶像的感覺！」他不好意思的說：「當下因為太緊張，連很簡單的動作都要反覆調整演出。」幸好邵雨薇適時安撫，才漸入佳境。

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇（右起）教導顏廷儒、陳昱廷和李雪戲曲唱法和身段。（風暴國際股份有限公司提供）

《啵me之我的青春住了鬼》顏廷儒扮鬼嚇人，還挑戰吊鋼絲戲。（風暴國際股份有限公司提供）

其中一場穿著護士服的鬼屋戲，顏廷儒在片中原本是想要扮鬼嚇觀眾，沒想到卻出糗，從推車上飛出去，跌個四腳朝天，這是他首次挑戰吊鋼絲，坦言一開始會感到恐懼，被瞬間拉起時身體會受到慣性影響，前幾次相當不適應，「其實有點可怕，拍了將近10次！」後來慢慢抓到節奏才成功完成，他也感謝劇組給足夠的安全保護措施：「等習慣安全感之後，反而覺得滿好玩，是一次很難得的體驗！」

《啵me之我的青春住了鬼》顏廷儒戲裡戲外都在練習水袖。（風暴國際股份有限公司提供）

顏廷儒此次面臨大量肢體挑戰，除了吊鋼絲，還包含歌仔戲訓練、穿著厚重戲服登台演出，以及女僕裝、小護士服等反差造型。他為了歌仔戲橋段，事前上課練習水袖、步伐與身段長達一、兩個月，「回家看到鏡子都會忍不住甩一下水袖。」雖然知道歌仔戲並非能速成的表演形式，但仍希望盡力把學到的部分呈現在鏡頭前。

《啵me之我的青春住了鬼》顏廷儒首次穿上女僕裝。（風暴國際股份有限公司提供）

顏廷儒表示，自己私下雖然敢進戲院看鬼片，「但一定要很多人一起！」幸好看到《啵me之我的青春住了鬼》劇本時就知道這部作品不走恐怖路線，反而比較偏向帶點喜感的愛情靈異片，讓他能放下對鬼片的心理壓力，專心投入角色本身，笑言這是部可以邊看邊笑的作品。

另外，顏瑀晴飾演的初孟軒「前女友」，她表示與初孟軒對戲時，兩人要呈現的是一段已經接近分手，卻仍殘留情感的關係，因此兩人在戲外沒有特別培養感情，反而刻意保持一點距離，讓彼此之間保有「明明認識，卻有點陌生」的狀態，「這樣在鏡頭前，若即若離的感覺會比較自然。」

