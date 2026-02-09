自由電子報
娛樂 最新消息

《世紀血案》爭議炸鍋 賈永婕被出征 高呼：挖係自由的

《世紀血案》爭議炸鍋 賈永婕被出征 高呼：挖係自由的台北101董事長賈永婕也針對《世紀血案》相關事件發聲，卻被出征。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕改編自震驚全台真實案件「林宅血案」的電影《世紀血案》，爭議風暴持續延燒，話題越滾越大！由於該片劇本疑似扭曲歷史、又未取得被害家屬授權，引發社會高度關注，網路上更是吵翻天。

近日，台北101董事長賈永婕也針對相關事件發聲，沒想到一句「現在才知道這件事發生在跟我同齡的年代」，再加上要求「當權者給真相」，竟意外引爆網友怒火，被質疑歷史素養不足，留言區瞬間炸鍋。

賈永婕強調，自己所有貼文都不是公關團隊操刀，更霸氣喊話：「挖係自由的！」（翻攝自臉書）賈永婕強調，自己所有貼文都不是公關團隊操刀，更霸氣喊話：「挖係自由的！」（翻攝自臉書）

事後賈永婕雖再度發文解釋自己所謂的「當權者」指的是當時的掌權政府，但仍止不住網友湧入，瘋狂出征，批評聲浪不斷。

今（9）日，賈永婕再度發聲，語氣相當直接，強調自己所有貼文都不是公關團隊操刀，更霸氣喊話：「挖係自由的！」

賈永婕承認自己身後沒有半個小編，所有文全都出自她手。（翻攝自臉書）賈永婕承認自己身後沒有半個小編，所有文全都出自她手。（翻攝自臉書）

《世紀血案》爭議燒不停 遭轟「吃人血饅頭」

電影《世紀血案》以「林宅血案」為基礎，並以虛構第三者視角拍攝。然而，由於事件受害者家屬、現年84歲的林義雄仍健在，片方卻未取得家屬授權便逕行拍攝，遭外界猛烈抨擊。

此外，電影內容更影射提倡「台灣民族主義」與「獨立建國路線」的史明為兇手，引發外界痛批根本是在「吃人血饅頭」，爭議全面延燒。

賈永婕（前排中）發文，有時候連老公王兆杰（後排右）及家人都會阻止她。（翻攝自臉書）賈永婕（前排中）發文，有時候連老公王兆杰（後排右）及家人都會阻止她。（翻攝自臉書）

賈永婕一句話成箭靶 網友狂轟：沒人把關？

賈永婕最初發文表示對年代感到震驚，並要求真相公開，卻意外成為網友攻擊焦點，質疑她發言欠缺專業把關。

賈永婕今日坦言，很多人私訊問她：「你沒有公關團隊嗎？連個小編都沒有？」她也大方承認「真的沒有」，並強調自己喜歡親自發文，因為：「我手寫我心。」老公孩子都阻止也沒用　賈永婕霸氣：我就是愛自由！

賈永婕表示，要找公關團隊其實很簡單，甚至身邊就有一群人會24小時提醒她「不要發」、「要發先給我看」。

但愛自由的她不願意被束縛，這次發文前連老公、孩子都瘋狂阻止，發完後還被家人痛罵，但她仍堅持：「挖係自由的！寧可真實，也不要完美，更不要被包裝。」

賈永婕打趣，如果有一天自己開始官腔官調，請大家救救她。（翻攝自臉書）賈永婕打趣，如果有一天自己開始官腔官調，請大家救救她。（翻攝自臉書）

最後喊「自由萬歲」 還自嘲：變官話拜託救我！

賈永婕最後也強調，自己的心情與內心聲音不是公關稿寫得出來的，並高呼：「自由無價，自由萬歲！」她更幽默打趣說，如果有一天她的文字變得制式、開始講官話、套公式，「拜託一定要來救我！」

