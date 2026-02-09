自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（獨家）過審啦！《大濛》有望前進香港上映

柯煒林、方郁婷演出的《大濛》有望在香港上映。（華文創提供）柯煒林、方郁婷演出的《大濛》有望在香港上映。（華文創提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由陳玉勳執導台片《大濛》稱霸去年金馬獎，上月底也於台灣正式破億。在台上映兩個多月也有不少外地影迷來台朝聖。電影今天也再傳好消息，於香港正式過審，香港影迷將有機會直接在當地看到。

《大濛》入圍去年第62屆金馬獎11項大獎，最終獲得最佳劇情片、原著劇本、美術設計及造型設計4項大獎，同時也獲得金馬獎觀眾票選最佳影片，無論入圍與獲獎都是最大贏家。

台片《大濛》已於香港過審。（截自香港電影、報刊及物品管理辦事處網站資料）台片《大濛》已於香港過審。（截自香港電影、報刊及物品管理辦事處網站資料）

根據香港電影、報刊及物品管理辦事處網站資料顯示，《大濛》被劃分為香港電影分級制度中的「第IIB級」定義為「青少年及兒童不宜」（接近台灣的輔導級），分級資料顯示片長134分鐘，影片中「有粗鄙語言、輕微暴力場面、輕度驚嚇鏡頭及不當行為」。

先前《返校》在香港也被評為同級別，其他亞洲電影如《與神同行》、《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》、《填詞L》、《焚城》等也是相同級別。至於片長，則與台版無異（台版片長為133分鐘52秒，其實就是134分鐘），目前還沒有確切香港上映時間。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中