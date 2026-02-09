（獨家）過審啦！《大濛》有望前進香港上映

柯煒林、方郁婷演出的《大濛》有望在香港上映。（華文創提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由陳玉勳執導台片《大濛》稱霸去年金馬獎，上月底也於台灣正式破億。在台上映兩個多月也有不少外地影迷來台朝聖。電影今天也再傳好消息，於香港正式過審，香港影迷將有機會直接在當地看到。

《大濛》入圍去年第62屆金馬獎11項大獎，最終獲得最佳劇情片、原著劇本、美術設計及造型設計4項大獎，同時也獲得金馬獎觀眾票選最佳影片，無論入圍與獲獎都是最大贏家。

台片《大濛》已於香港過審。（截自香港電影、報刊及物品管理辦事處網站資料）

根據香港電影、報刊及物品管理辦事處網站資料顯示，《大濛》被劃分為香港電影分級制度中的「第IIB級」定義為「青少年及兒童不宜」（接近台灣的輔導級），分級資料顯示片長134分鐘，影片中「有粗鄙語言、輕微暴力場面、輕度驚嚇鏡頭及不當行為」。

先前《返校》在香港也被評為同級別，其他亞洲電影如《與神同行》、《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》、《填詞L》、《焚城》等也是相同級別。至於片長，則與台版無異（台版片長為133分鐘52秒，其實就是134分鐘），目前還沒有確切香港上映時間。

