最帥巫師脫了！Keng變韓流巨星「一半時間沒穿衣服」

泰星Keng《泰殺歌后戰》中大方展現精實胸肌腹肌。（威視電影提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國金獎團隊再度推出瘋狂喜劇《泰殺歌后戰》（Beauty and the Beat），邀來泰國當紅新星Keng化身韓國巨星，展現苦練許久的韓文Rap與性感K-POP舞蹈。更令全台粉絲臉紅心跳的是，Keng在片中大方展現精實胸肌、腹肌，養眼畫面讓搶先觀影的粉絲驚呼：「Keng有一半的時間都沒穿衣服！」

Keng《泰殺歌后戰》化身韓國巨星。（威視電影提供）

現年24歲的人氣新星Keng近年於泰國影視圈急速竄紅，演藝之路卻充滿驚喜反差。在踏入演藝圈前，來自帕堯府的他曾是一名泰文老師，因一段在課堂教書的TikTok影片意外爆紅，單日突破百萬觀看，被網友封為「最帥泰文老師」，成為他人生轉彎的重要起點。

憑藉電影《荊棘天堂》嶄露頭角後，Keng於去年主演的BL劇《靈魂重生》一舉爆紅，迅速席捲亞洲。他在劇中飾演的驅魔人被粉絲封為「最帥法師」，帥氣施法畫面讓網友集體淪陷，紛紛高喊「求祭改」，人氣直線飆升，出席活動時動輒吸引數千名粉絲到場圍觀。

泰星Keng在《泰殺歌后戰》展現好歌喉，讓觀眾驚豔。（威視電影提供）

在新片《泰殺歌后戰》中，Keng挑戰飾演擁有千萬粉絲的韓國偶像「艾力斯金」，劇組特別為他量身打造集結高音、韓文Rap及英文歌詞的高難度主題曲《BEAST》。為此Keng在開拍前接受高強度特訓，不僅要苦練舞步，更要練習帶有韓文腔調的泰語與英語。

泰星Keng《泰殺歌后戰》展現苦練許久的性感K-POP舞蹈。（威視電影提供）

Keng坦言：「韓文饒舌的節奏感非常獨特，比泰文更有挑戰性，但我必須讓自己看起來像個天生的超級巨星。」拍攝期間他正同時軋戲《靈魂重生》，行程近乎滿檔，「我只能把時間切開用，平日拍戲，週末進工作坊練習，全力拚到底。」

《BEAST》的錄製更堪稱「魔鬼等級」，Keng與馬來西亞的製作人連續錄音長達15個小時。他笑稱，初次看到歌詞時完全無從下手，只能把歌詞一字一字拆解重組，「音高可以練，但發音真的很難，尤其是Rap的發聲方式非常多。」

泰星Keng自帶巨星氣場，拍《泰殺歌后戰》讓劇組全體淪陷。（威視電影提供）

Keng的敬業投入讓劇組驚嘆不已，工作人員都一致認同他自帶「巨星氣場」，每次現身都讓人能量滿滿，甚至笑稱他是劇組的強心針，「只要Keng一到，大家的動力就回來了！」

《泰殺歌后戰》不僅劇情爆笑，音樂製作更展現極高野心。為了打造娛樂性的觀影體驗，劇組特別與泰國環球音樂合作，大手筆為主演群量身打造8首風格迥異的原創歌曲。從致敬90年代的復古金曲《Magical》，到展現青春能量的Z世代電子舞曲《Takhli Gang》，以及邀來國際製作團隊操刀的重磅單曲《BEAST》，讓台灣觀眾在歡笑之餘，同步感受泰式流行樂的獨特魅力。

