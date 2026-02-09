自由電子報
娛樂 日韓

AOA前成員珉娥醫美「臉蛋全毀」 崩潰痛哭：像被撕裂

珉娥秀出自己臉上的燙傷。（翻攝自IG）珉娥秀出自己臉上的燙傷。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團AOA前成員珉娥驚爆醫美意外，直接「臉蛋毀了」！她近日在社群平台公開臉頰上的大片紅斑與灼傷照，畫面怵目驚心，讓粉絲瞬間嚇傻，留言狂刷：「這也太可怕了吧！」、「怎麼會變成這樣！」

珉娥透露，因為最近工作邀約變多，為了能漂漂亮亮出席活動，她前往醫美診所接受「睡眠音波拉提」療程，沒想到術後竟出現嚴重燒傷狀況，讓她崩潰直呼：「根本就是毀容……」。她痛苦回憶，醒來那一刻臉部竟像被撕裂般劇痛，當場忍不住哭了出來。

珉娥為了能漂漂亮亮出席活動，前往醫美診所接受「睡眠音波拉提」療程，慘遭毀容。（翻攝自IG）珉娥為了能漂漂亮亮出席活動，前往醫美診所接受「睡眠音波拉提」療程，慘遭毀容。（翻攝自IG）

「照鏡子後我整個人都傻了……臉皮一層一層剝落、捲曲，傷口滲出組織液」珉娥看著自己原本漂亮的臉蛋變成這副模樣，情緒徹底崩潰，陷入絕望。

然而更讓她無法接受的是，診所院長竟表示施術過程「沒有發生意外」，推測只是探頭可能有瑕疵。這樣的說法完全無法安慰珉娥，她氣到反問：「術前沒有檢查探頭嗎？那原因到底是什麼？」院長則推託表示，若探頭有問題機器根本不會運作，讓珉娥聽完更加傻眼，直呼整件事「轉來兜去」根本沒有答案。

珉娥爆料，診所從頭到尾都沒有要求她簽署睡眠同意書或手術同意書，術前也沒有進行任何皮膚診斷。（翻攝自IG）珉娥爆料，診所從頭到尾都沒有要求她簽署睡眠同意書或手術同意書，術前也沒有進行任何皮膚診斷。（翻攝自IG）

珉娥更爆料，診所從頭到尾都沒有要求她簽署睡眠同意書或手術同意書，術前也沒有進行任何皮膚診斷，醫療流程讓她感到相當不安。事後，她臉部傷口被正式診斷為「深二度燒燙傷」。珉娥心碎表示，全身約10％的燙傷面積竟全部集中在臉上，痛到讓她第一次真正體會：「原來燙傷真的這麼痛……」

看到女兒如此痛苦，珉娥的母親也忍不住落淚。珉娥哽咽說：「燙傷治療、疤痕治療……不知道什麼時候才會結束，也不知道會不會留下疤。」她更擔心因此錯失大量工作機會，心痛直呼：「想到要因此錯過這麼多機會，真的非常難受。」

最後，珉娥也透露已做好準備，將透過法律程序向醫美診所求償，誓言追究到底。

點圖放大body

