自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

安心亞搭「情敵」上班狂冒小劇場 認和「他」搭狂NG

〔記者蕭方綺／台北報導〕安心亞在整形外科職人劇《整形過後》戲裡飾演精明幹練、擅長危機處理的護理師兼業務總監，和診所裡的王牌醫生温昇豪有多場精彩的對手戲，而和飾演診所醫生的張榕容之間有點微妙的情敵狀態，當被問到若在職場上需和情敵一起工作，會選擇用什麼方式來應對？安心亞幽默坦言：「心裡會很多小劇場一下，但一進工作狀態，我就會切回專業，尊重彼此，把事情做好，其餘的下班再說！」

安心亞（左）和温昇豪在《整形過後》劇中是互動曖昧的好夥伴。（八大提供）安心亞（左）和温昇豪在《整形過後》劇中是互動曖昧的好夥伴。（八大提供）

安心亞透露，温昇豪也是拍攝時最常讓她NG的演員，「因為他很即興，又很細節，常常丟一些沒在預期裡的反應，加上角色又幽默，我很容易一對戲就破功笑出來。」

安心亞在《整形過後》精明幹練，擅長危機處理。（八大提供）安心亞在《整形過後》精明幹練，擅長危機處理。（八大提供）

她進一步分享，只要「蘇菲」知道在「江浩宇」的世界裡是重要的、是被需要的，她就願意留下來。「一種明知道對方給不了自己想要的愛情，卻仍然選擇陪伴的狀態。她很清楚界線，也告訴自己『我可以不跨越』。」

安心亞自認和《整形過後》中角色最像的地方是，都很願意為在乎的人付出。（八大提供）安心亞自認和《整形過後》中角色最像的地方是，都很願意為在乎的人付出。（八大提供）

安心亞分享自己能理解劇中角色，但如果在現實生活裡，她本人沒有辦法長期待在一段沒有承諾、沒有對等回應的關係裡。「我會希望自己在感情裡是有人願意為我負責、為我付出的。」

《整形過後》劇中，安心亞是典型的付出型，常常會不自覺把別人放在第一位，而把自己的感受常常往後放。她說：「我懂那種想照顧人、想付出的狀態。但跟『蘇菲』最不一樣的是，我現在會比較想先照顧好自己，因為我覺得只有自己穩定了，才有能力好好去愛別人。」

當聊起角色和自己的同異之處時，安心亞透露，最像的地方是我們都很在乎身邊的人，也很願意為關係付出，最不像的地方是「蘇菲」比較容易為了別人委屈自己，但我會提醒自己不要走到那裡。《整形過後》15日起，每週日晚間八點於八大戲劇台播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中