周杰倫師弟曹楊開唱！派偉俊端牛肉麵上台 掀7年前舊事

〔記者張釔泠／台北報導〕周杰倫師弟曹楊昨日（2／8）在台北舉辦首場個人專場演唱會，好友派偉俊驚喜現身，兩人一上台便展現絕佳默契，除了暢聊相識過程，更接力合唱兩人首次合作曲《玩家》，以及派偉俊近期大熱的單曲《左轉燈》。雙帥首次合體演唱的演出讓台下觀眾情緒沸騰，尖叫聲不斷。

首次在台北正式開唱的曹楊，以一貫的深情與爆發力舞台魅力征服歌迷，演唱會一開始，曹楊便揹起吉他，以彈唱的形式，深情演繹《灰色》與《當世界將我遺忘》，瞬間將觀眾拉進他的音樂世界。曹楊不僅帶來多首個人經典作品，更首度現場演唱全新改編版的《連名帶姓》，讓粉絲直呼驚喜。

派偉俊、曹楊結下「牛肉麵兄弟」情誼。（杰威爾提供）

好友派偉俊為他站台，除了音樂上的合作，派偉俊更為曹楊準備了專屬的「台北驚喜」，一碗熱氣騰騰的牛肉麵。兩人分享，早在2019年曹楊來台工作時，派偉俊便常帶他去品嚐牛肉麵，因而結下「牛肉麵兄弟」的深厚情誼。此次在舞台上重現這個共同回憶，誠意與笑果十足。曹楊見到麵後開心大喊：「早知道剛剛不要吃這麼飽了！」趣味互動逗樂全場，也見證了兩人私下的好交情。

曹楊首度在台北開唱。（杰威爾提供）

首次在台北舉辦個人專場，曹楊在演出後感性表示，開唱前心情既期待又忐忑，擔心現場很安靜，但沒想到一上台，便感受到台北歌迷無比的熱情。他特別感謝公司全體夥伴的全力支持，以及所有到場的歌迷朋友，是大家的熱情呼喊與合唱，讓他的台北首唱充滿能量與美好回憶。他承諾將繼續創作好音樂，期待很快能再與台北的歌迷見面。

