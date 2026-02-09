《世紀血案》風暴炸鍋 「西裝先生」崩潰：我們全是棋子

電影《世紀血案》改編自震驚全台的真實事件「林宅血案」。（本報資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕改編自震驚全台的真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，爭議持續延燒，風暴越滾越大！如今不只演員接連發聲，就連幕後工作人員也被捲入，甚至出現「無辜受害者」！

今（9）日桃園市議員黃瓊慧爆料，遭牽連的不只是檯面上的明星，還包括西服品牌「西服先生」及創辦人王文杉。原本只是單純接下服裝設計工作，沒想到最後竟成了一場巨大風暴的犧牲品。

黃瓊慧指出，「西服先生」早在11月19日就承接《世紀血案》服裝規劃，12月初定裝，但當時角色名單竟仍未完全確定。整部片從開拍到殺青僅短短一個多月，工作時程壓力爆表。

西服先生王文杉（右）原本只是單純接下服裝設計工作，沒想到最後竟成了一場巨大風暴的犧牲品。（翻攝自臉書）

王文杉近日在社群發文，語氣沉痛又憤怒，直言品牌是在極大壓力下趕工，直到近日看到演員們的聲明，才驚覺所有人竟是在「被隱瞞資訊」的情況下參與拍攝。他崩潰表示：「我們所有工作人員與演職人員，都是在被蒙在鼓裡的狀況下，成為誤導歷史的棋子。」

王文杉更痛批，《世紀血案》對他而言根本不是一部普通電影，而是一段「裁縫剪刀下的沉痛歷史」。他直言，從選角到劇情走向，竟是在所有人「未知」甚至「未告知當事人」的情況下進行，讓他難以接受。更令人震驚的是，他懷疑這部作品的核心目的，似乎不是還原真相，而是試圖竄改歷史記憶、誤導社會大眾。

王文杉也透露，接下1980年代背景的服裝設計，本就是極大挑戰。當年特殊布料的編織紋理如今早已消失，經典輪廓如「喇叭褲」更需要精密打版才能重現。即使在訂製時間緊迫、角色遲遲未定的壓力下，團隊仍咬牙趕工，只希望呈現最真實的時代視角。

《世紀血案》導演徐琨華。（翻攝自臉書）

然而真相曝光後，他心痛喊話：「林宅血案是我童年的血色記憶，我至今仍無法想像如此殘酷的事竟發生在文明社會。」他也感嘆，真相曾被長期掩蓋，甚至被試圖扭曲，如今歷史傷口再被撕開，讓人無比沉重。

最後，王文杉語重心長地說：「作為職人，我們用針線縫合傷口；但作為公民，我們必須用真相療癒歷史。」更呼籲，歷史不該被任意改編，更欠林義雄家屬一個正式的道歉。唯有直面黑暗，悲劇才不會重演。

