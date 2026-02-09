自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《世紀血案》風暴炸鍋 「西裝先生」崩潰：我們全是棋子

電影《世紀血案》改編自震驚全台的真實事件「林宅血案」。（本報資料照）電影《世紀血案》改編自震驚全台的真實事件「林宅血案」。（本報資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕改編自震驚全台的真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，爭議持續延燒，風暴越滾越大！如今不只演員接連發聲，就連幕後工作人員也被捲入，甚至出現「無辜受害者」！

今（9）日桃園市議員黃瓊慧爆料，遭牽連的不只是檯面上的明星，還包括西服品牌「西服先生」及創辦人王文杉。原本只是單純接下服裝設計工作，沒想到最後竟成了一場巨大風暴的犧牲品。

黃瓊慧指出，「西服先生」早在11月19日就承接《世紀血案》服裝規劃，12月初定裝，但當時角色名單竟仍未完全確定。整部片從開拍到殺青僅短短一個多月，工作時程壓力爆表。

西服先生王文杉（右）原本只是單純接下服裝設計工作，沒想到最後竟成了一場巨大風暴的犧牲品。（翻攝自臉書）西服先生王文杉（右）原本只是單純接下服裝設計工作，沒想到最後竟成了一場巨大風暴的犧牲品。（翻攝自臉書）

王文杉近日在社群發文，語氣沉痛又憤怒，直言品牌是在極大壓力下趕工，直到近日看到演員們的聲明，才驚覺所有人竟是在「被隱瞞資訊」的情況下參與拍攝。他崩潰表示：「我們所有工作人員與演職人員，都是在被蒙在鼓裡的狀況下，成為誤導歷史的棋子。」

王文杉更痛批，《世紀血案》對他而言根本不是一部普通電影，而是一段「裁縫剪刀下的沉痛歷史」。他直言，從選角到劇情走向，竟是在所有人「未知」甚至「未告知當事人」的情況下進行，讓他難以接受。更令人震驚的是，他懷疑這部作品的核心目的，似乎不是還原真相，而是試圖竄改歷史記憶、誤導社會大眾。

王文杉也透露，接下1980年代背景的服裝設計，本就是極大挑戰。當年特殊布料的編織紋理如今早已消失，經典輪廓如「喇叭褲」更需要精密打版才能重現。即使在訂製時間緊迫、角色遲遲未定的壓力下，團隊仍咬牙趕工，只希望呈現最真實的時代視角。

《世紀血案》導演徐琨華。（翻攝自臉書）《世紀血案》導演徐琨華。（翻攝自臉書）

然而真相曝光後，他心痛喊話：「林宅血案是我童年的血色記憶，我至今仍無法想像如此殘酷的事竟發生在文明社會。」他也感嘆，真相曾被長期掩蓋，甚至被試圖扭曲，如今歷史傷口再被撕開，讓人無比沉重。

最後，王文杉語重心長地說：「作為職人，我們用針線縫合傷口；但作為公民，我們必須用真相療癒歷史。」更呼籲，歷史不該被任意改編，更欠林義雄家屬一個正式的道歉。唯有直面黑暗，悲劇才不會重演。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中