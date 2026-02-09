串流獨家先上！泰勒絲《Opalite》出新招 卡司像影展紅毯

〔記者鍾志均／綜合報導〕流行天后泰勒絲昨（8）晚正式釋出全新主打《Opalite》MV，不走YouTube上架路線，而是率先丟給串流平台獨家，兩天後才上傳YT，寫下Spotify單日最高串流MV紀錄，被網友封為「教科書等級的天后操作」。

泰勒絲（右）與多姆納爾格里森。（翻攝自IG）

《Opalite》MV演員名單一曝光，立刻緊抓粉絲目光，包括奧斯卡影帝席尼墨菲、《真愛每一天》男神多姆納爾格里森、話題電影《之前的我們》女星葛麗塔李等全部入列，陣容根本是「影展紅毯等級」。

泰勒絲透露，靈感來自去年大家一起登上The Graham Norton Show那一集。當時多姆納爾格里森半開玩笑說，「如果能演妳的MV一定很酷」，沒想到天后真的當真，表示「一週後，我就把劇本寄給他，而且他就是男主角。」

泰勒絲在MV中以復古造型亮相。（翻攝自IG）

更狂的是，泰勒絲乾脆把當晚所有來賓全都拉進來，她笑說：「那感覺很像成人版的分組報告，只是完全沒有被強迫。」結果全員點頭答應，直接促成這支90年代復古感滿滿、彩蛋塞好塞滿的MV。

除了卡司，歌名本身暗藏滿滿巧思。泰勒絲先前受訪透露，《Opalite》靈感來自未婚夫Travis Kelce的誕生石「蛋白石（Opal）」，而Opalite則是人造寶石，象徵「幸福不是等來的，而是可以親手打造」。

