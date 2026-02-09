從《男女糾察隊》到國會新星 森下千里秒KO10連霸議員

曾經靠著超兇F奶身材闖出名號、還拿下「年度賽車皇后」頭銜的森下千里（左），華麗打敗10連霸議員安住淳。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經靠著超兇F奶身材闖出名號、還拿下「年度賽車皇后」頭銜的森下千里，從賽車女郎一路華麗轉身，沒想到如今竟然直接殺進政壇，還一戰成名！

森下千里（中）過去是熱門綜藝節目《男女糾察隊》吐槽單元常客。（翻攝自X）

森下千里過去在演藝圈就話題不斷，不只拍過多本寫真集展現火辣身材，更是綜藝節目《男女糾察隊》的常客。她靠著天然呆發言加上傻大姐性格圈粉無數，人氣相當旺。

日本首相高市早苗（左）拔擢森下千里擔任環境大臣政務官。（翻攝自X）

沒想到，這位「F奶女神」最近竟然被日本新首相高市早苗欽點，直接拉進內閣，擔任環境大臣政務官，負責再生能源、氣候變遷等重要政策，簡直是演藝圈跨界最狂代表！

而森下千里也沒浪費這波「高市旋風」，趁勢投入本屆日本眾議院選舉，在宮城縣第4選區參選，對決已經連霸10屆、根基超深的現任議員安住淳。

森下千里以傲人的F奶以及天然呆的個性，在演藝圈收穫大批粉絲。（翻攝自X）

結果開票才短短2分鐘，森下千里就直接把對方打趴，迅速拉開差距，最後爆冷勝出，成為本屆選舉最大黑馬，讓外界全看傻！

事實上，被她KO的安住淳其實來頭也不小，從政前當過《NHK》政治記者，回到家鄉後長年穩坐眾議員寶座，這次竟然栽在寫真女星手上，話題瞬間炸鍋。

森下千里也曾經當過賽車女郎，贏得「年度賽車皇后」頭銜。（翻攝自X）

44歲的森下千里學生時期就踏入藝能界，雖然外界總把焦點放在她的火辣身材，但她其實靠著勻稱曲線與獨特魅力闖出一片天，如今更成功從螢光幕跨進國會殿堂，堪稱人生大逆轉！

