（影）最強高中生Ray辣女友激動發文：為什麼男人總出軌？

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台灣最強高中生」Ray在高中畢業後闖蕩美國，傳出他與辣妹網紅Angi Yang交往，不過Angi Yang最近卻在Threads發出一連串的發文，更感嘆「為什麼男人總是會出軌呢」，與Ray之間的關係引發關注。

Angi Yang靠在Ray的肩膀上。（翻攝自IG）

Angi Yang在Threads上的言論引發討論。（翻攝自Threads）

Angi Yang在3天前先在Threads用簡體字罵髒話，接著在昨天用繁體中文發文：「為什麼男人總是會出軌呢，永遠不要相信網路的人設。」一席話引發網友熱烈討論，網友紛紛表示，「Ray你怎麼會出軌？」、「發瘋啦Ray」、「出事啦」、「Ray你太讓我失望了」、「怎麼感覺翻車了」、「驚！！最強高中生Ray疑似出軌，女友發文證實」、「氣到angi打繁體」、「不是ig互退追蹤嗎看起來是分手了，而且看女方發文感覺像Ray出軌？」

Angi Yang身材火辣。（翻攝自IG）

還有人懷疑或許是Ray自導自演，相關發文都是Ray自己發的。不過真相如何，是真的劈腿，還只是效果而已？目前仍是未知數，只能等待Ray開直播說明了。

不過Angi Yang今天下午突然再度發文，寫著「下輩子不想做白羊座（牡羊座）了」、「現在談戀愛忠誠好像是什麼不得了的品質，可是這不是最基本的嗎？」看來風波短時間不會停。

