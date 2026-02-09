自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

素顏方文琳「單車環島10天」依舊美到被認出！粉絲激動喊「擋泥板女神」

方文琳的大哥（左起）、女兒齊薇、媽媽、方文琳和弟弟一起騎車環島。（翻攝自臉書）方文琳的大哥（左起）、女兒齊薇、媽媽、方文琳和弟弟一起騎車環島。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕方文琳去年底和女兒齊薇、大哥、弟弟一同完成10天「單車環島」的難忘經歷，母女檔首度合體挑戰長達10天、總里程超過900公里的騎行行程，不只考驗體力，更留下滿滿家族回憶。她和女兒齊薇今受訪，談到10天走遍台灣，方文琳就算是素顏、戴上安全帽和墨鏡也難免被認出來，有次在南迴的壽峠遇到一名50多歲的大哥，瞬間變成小粉絲，激動稱她是「擋泥板女神」。

方文琳拿到環島證書，興奮親吻愛騎。（翻攝自臉書）方文琳拿到環島證書，興奮親吻愛騎。（翻攝自臉書）

這位50幾歲的大哥看到方文琳變身小男孩，開心直喊：「天啊見到方文琳，這是我今天最開心的一天，是我的擋泥板女神。」後來下山，還立刻到便利商店買筆，把衣服脫下來，請方文琳簽名。對於「擋泥板女神」這稱呼，方文琳開心說：「自己有經過這樣年代滿好的，很後悔當時沒有保留下來，現在有復刻的擋泥板，但就不是以前那種味道。」齊薇則說小時候真的完全不知道媽媽以前有多紅，長大後聽身邊的人說，才知道她是大家都認識的明星。

方文琳騎單車環島10天。（翻攝自臉書）方文琳騎單車環島10天。（翻攝自臉書）

談及環島，方文琳的家族成員幾乎人人愛運動，哥哥、弟弟不是爬山就是騎重機、跑步，自己會開始運動也是深受影響。某次與哥哥、弟弟聚餐，當天就拍板決定環島，立刻請哥哥幫忙牽線捷安特團隊。為了這趟旅程，方文琳提前兩、三個月開始訓練騎車，和當年備戰全馬一樣，越接近目標越懷疑人生，「會想說我幹嘛讓自己這麼累？但撐過去就好了。」

方文琳、女兒于齊薇今受訪聊環島。（記者潘少棠攝）方文琳、女兒于齊薇今受訪聊環島。（記者潘少棠攝）

此次環島選擇電輔車，方文琳一開始還自信反問：「以我的體力需要嗎？」結果在最南端遇到強勁落山風，才慶幸有電輔車的重量與輔助，「我比較瘦小，不然真的會被吹倒。」方文琳還笑稱自己個性倔強，電輔車幾乎沒怎麼用電，「教練用兩顆電池，我一顆都還沒用完。」並提到出發前還翻了農民曆，確認「宜出遊」，果然一路天氣晴朗、風和日麗。

方文琳、女兒于齊薇今受訪聊環島。（記者潘少棠攝）方文琳、女兒于齊薇今受訪聊環島。（記者潘少棠攝）

途中也發生驚險插曲，曾被流浪狗追逐，幸好教練反應快，棄車閃避，人平安無事。方文琳坦言自己非常怕狗，過去跑步時也曾遇過類似情況，甚至一度擔心「不會上新聞吧，被狗咬死」，從此學乖改開車到目的地再跑。

方文琳聊環島。（記者潘少棠攝）方文琳聊環島。（記者潘少棠攝）

除了和大哥、弟弟與女兒一起環島，86歲的媽媽也全程搭保母車陪伴，一路替大家加油打氣。原訂9天完成，最後乾脆多加一天，將原本嘉義直達高雄的150公里，拆成嘉義到台南，再一路玩美食、逛古城，「就是全家一起出遊。」

談到最美的一段路，她笑說「每一段都漂亮」，教練還特地帶大家走一般車輛進不去的小路，看見不一樣的台灣風景，更感受到沿途滿滿人情味，「很多人會請我們吃東西、跟我們打招呼，經過學校時，小朋友也會幫我們加油。」對她而言，環島不只是運動，更是家人相聚的珍貴時光。

至於齊薇陪媽媽騎車是否辛苦？她坦言一開始真的很硬，「平常騎10公里就很累，環島一天要100公里，怎麼可能？」練到鐵腿、隔天幾乎走不了路，但想到「整團我最年輕，怎麼能認輸」，最後還是咬牙撐完。但她因打工關係，只待了前4天和最後一天，反而捨不得結束。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中