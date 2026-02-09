追星族手動刷演唱會門票遭封鎖 黃捷發函文化部要求拓元明示標準

民進黨立委黃捷。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣主要售票平台「tixCraft 拓元」接連販售TWICE、大港開唱及鄧紫棋演唱會門票，卻傳出多起歌迷帳號遭無預警鎖定，導致暫無購票權限。民進黨立委黃捷表示，收到大量追星族陳情，許多人僅是手動刷新頁面卻遭終身鎖號，她已正式發函文化部，要求督導業者明示封鎖標準，並建立完善的申訴與分級處分機制。

黃捷今（9）日在臉書發文表示，收到許多追星人陳情，無端被拓元售票系統鎖帳號，變相剝奪參與藝文活動的權利。針對開外掛影響售票公平性的行為，業者應該嚴查，但別誤傷無辜粉絲。她已發文請文化部和售票業者妥善溝通，要求業者明示帳號封鎖標準、完善申訴機制，並視情節輕重分級處理。後續有任何進度，會第一時間跟大家報告。

黃捷辦公室發函文化部的公文中提到，近期屢有民眾陳情反映，於使用拓元售票系統進行藝文活動購票時，僅以瀏覽器手動刷新頁面，未安裝任何搶票外掛或自動化程式，卻遭該系統無預警判定異常並處以終身鎖定帳號之處分。由於拓元代理國內多數大型演出，此舉等同變相剝奪民眾參與藝文活動的權利，影響層面甚廣。

黃捷辦公室也提出三大訴求：第一，明示帳號封鎖標準，應釐清正常手動操作與惡意程式之界線；完善申訴救濟機制；第二，針對遭封鎖之帳號，應提供透明、有效的人工複查管道；第三，落實比例原則，檢討相關處分條款，應視情節輕重採取分級處分（如警告、暫時停權），不應未經警告即對初次被判定異常者實施終身停權之最嚴厲處分。

