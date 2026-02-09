自由電子報
娛樂 電視

白冰冰拚了！「TW ICE」除夕合體嫩妹 化身周子瑜瘋狂扭臀

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視《民視第一發發發》今年誠意滿滿，在「躍馬揚鞭慶豐年」舞蹈PK單元中，綜藝大姐大白冰冰祭出殺手鐧，組成網友敲碗已久的「TW ICE 台灣冰」，挑戰周子瑜經典神曲，要與陽帆、浩角翔起組成的偶像男團一決高下。白冰冰笑稱：「買不到 TWICE 演唱會票沒關係，除夕夜看我跳就對了！」

「台灣冰」駕到！白冰冰化身TWICE扭屁股。（民視提供）「台灣冰」駕到！白冰冰化身TWICE扭屁股。（民視提供）

白冰冰領軍子弟兵「Give ME Five」成員，挑戰動感舞曲《Like OOH-AHH》。向來大方的冰冰姐，談起練舞過程竟露出難得的尷尬表情，她自嘲因為身高較矮，做起Wave扭動動作總覺得不夠標準，「屁股扭得很用力，很怕身高不夠會變成海豚在旋轉！」為了完美呈現，她甚至放下大姐大身段，向平均年齡僅14歲的團員們請教如何「扭得有力」。

白冰冰穿日本豪華和服演唱《勇敢就是你名字》。（民視提供）白冰冰穿日本豪華和服演唱《勇敢就是你名字》。（民視提供）

隊長張家瑜大讚冰冰姐音感極佳且學習神速，「對我們來說很簡單的動作，對冰姐這種少跳可愛風格的人來說其實很難，但她真的很厲害。」更有團員目擊冰冰姐在休息室偷練舞的背影。對此，白冰冰不改幽默本色調侃：「這些小女孩是不敢說我不好啦，怕回去被我打！」她感性表示，身為長輩就是要不斷接受新事物，跟年輕人相處才能保持活力。

白冰冰穿原住民服裝演唱《台灣我的故鄉》。（民視提供）白冰冰穿原住民服裝演唱《台灣我的故鄉》。（民視提供）

子弟兵明亮演唱創作曲《台灣的目睭》。（民視提供）子弟兵明亮演唱創作曲《台灣的目睭》。（民視提供）

除了化身「台灣冰」大跳韓流舞曲，白冰冰更展現綜藝天后的驚人誠意。表演中她連換三套華麗戰袍：先是穿上日本豪華和服深情演唱《勇敢就是你名字》，隨後換上原住民傳統服飾獻唱《台灣我的故鄉》，子弟兵明亮演唱創作曲《台灣的目睭》。整場演出從流行韓樂到傳統演歌，層次豐富，規格直逼個人演唱會。

