自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

趙正平驚爆錢快被花光！不忍了痛批妻 反被洗臉「長相沒禮貌」

〔記者傅茗渝／台北報導〕婚姻真的是愛情的墳墓？中天綜合台《綜藝OK啦》明（10日）晚將播出「人夫集體悔婚現場」主題，邀請趙正平、撒基努、哈孝遠等多位人夫大吐苦水。節目中，趙正平因不滿老婆動作慢而習慣性大小聲，慘遭王思佳開砲狂轟，甚至被酸「長相沒禮貌」，現場氣氛一度緊繃又爆笑。

趙正平抱怨妻「慢郎中」。（中天電視提供）趙正平抱怨妻「慢郎中」。（中天電視提供）

趙正平在節目中自認個性急，遇到老婆「慢郎中」性格就火大。他抱怨太太不論是出門還是點菜都慢條斯理，「我就會覺得怎麼這麼慢，講話就會比較不耐煩、有點命令式的。」雖然趙正平強調自己是對事不對人、絕對沒有惡意，但這番話讓同場的王思佳聽不下去，當場跳腳回擊：「願意嫁給你就不錯了，又不是來給你兇的！你在外面罵這麼多人，回家就和顏悅色一點。」

面對趙正平辯稱是說話習慣，王思佳火力全開再補一刀：「長相已經很沒禮貌了，講話還要那麼大聲！雖然是你的習慣，但人家也是父母疼愛的女兒。」毒舌攻勢讓平時霸氣的趙哥也險些招架不住。

撒基努尊嚴掃地，疫情間遭妻狠酸沒用的男人。（中天電視提供）撒基努尊嚴掃地，疫情間遭妻狠酸沒用的男人。（中天電視提供）

另一位人夫撒基努透露疫情期間戲約延期，家中經濟全靠擔任醫護人員的老婆支撐，他則留守家裡顧小孩。沒想到老婆回家竟痛罵：「你為什麼都沒賺錢貼補家用？沒用的男人，只有我在賺錢。」

撒基努更自揭在家中「零地位」，甚至連換車都是老婆說了算，「我們去看車，結果我去上個廁所，她就直接簽約了，出來還跟我說『你記得要付車貸』。」此外，老婆曾完全沒商量就私自貸款100萬投資長照中心，僅淡淡回一句「沒關係，我們一起分攤」，讓經濟拮据的撒基努壓力山大。

哈孝遠慘變「全家族司機」，李新冷回：男生知足吧。（中天電視提供）哈孝遠慘變「全家族司機」，李新冷回：男生知足吧。（中天電視提供）

哈孝遠則對老婆的使喚充滿怨言，他抱怨老婆常在全家族面前開口，讓他推也推不掉，「譬如老婆娘家在新竹，她要我先送阿姨回彰化再回台北。」原本想討拍，卻被李新當場吐槽心眼小，認為他開個車就能換到「好名聲」很划算，更感性喊話：「我們女生嫁進婆家當牛做馬，都很難圖個好名聲耶！」

哈孝遠也受不了婚後的衛生規矩，透露回家老婆會拿酒精對他從頭噴到尾，還一臉嫌棄喊「你很髒」，讓他懷念起婚前衣服不脫就能上床的自由日子。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中