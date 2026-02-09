趙正平驚爆錢快被花光！不忍了痛批妻 反被洗臉「長相沒禮貌」

〔記者傅茗渝／台北報導〕婚姻真的是愛情的墳墓？中天綜合台《綜藝OK啦》明（10日）晚將播出「人夫集體悔婚現場」主題，邀請趙正平、撒基努、哈孝遠等多位人夫大吐苦水。節目中，趙正平因不滿老婆動作慢而習慣性大小聲，慘遭王思佳開砲狂轟，甚至被酸「長相沒禮貌」，現場氣氛一度緊繃又爆笑。

趙正平抱怨妻「慢郎中」。（中天電視提供）

趙正平在節目中自認個性急，遇到老婆「慢郎中」性格就火大。他抱怨太太不論是出門還是點菜都慢條斯理，「我就會覺得怎麼這麼慢，講話就會比較不耐煩、有點命令式的。」雖然趙正平強調自己是對事不對人、絕對沒有惡意，但這番話讓同場的王思佳聽不下去，當場跳腳回擊：「願意嫁給你就不錯了，又不是來給你兇的！你在外面罵這麼多人，回家就和顏悅色一點。」

面對趙正平辯稱是說話習慣，王思佳火力全開再補一刀：「長相已經很沒禮貌了，講話還要那麼大聲！雖然是你的習慣，但人家也是父母疼愛的女兒。」毒舌攻勢讓平時霸氣的趙哥也險些招架不住。

撒基努尊嚴掃地，疫情間遭妻狠酸沒用的男人。（中天電視提供）

另一位人夫撒基努透露疫情期間戲約延期，家中經濟全靠擔任醫護人員的老婆支撐，他則留守家裡顧小孩。沒想到老婆回家竟痛罵：「你為什麼都沒賺錢貼補家用？沒用的男人，只有我在賺錢。」

撒基努更自揭在家中「零地位」，甚至連換車都是老婆說了算，「我們去看車，結果我去上個廁所，她就直接簽約了，出來還跟我說『你記得要付車貸』。」此外，老婆曾完全沒商量就私自貸款100萬投資長照中心，僅淡淡回一句「沒關係，我們一起分攤」，讓經濟拮据的撒基努壓力山大。

哈孝遠慘變「全家族司機」，李新冷回：男生知足吧。（中天電視提供）

哈孝遠則對老婆的使喚充滿怨言，他抱怨老婆常在全家族面前開口，讓他推也推不掉，「譬如老婆娘家在新竹，她要我先送阿姨回彰化再回台北。」原本想討拍，卻被李新當場吐槽心眼小，認為他開個車就能換到「好名聲」很划算，更感性喊話：「我們女生嫁進婆家當牛做馬，都很難圖個好名聲耶！」

哈孝遠也受不了婚後的衛生規矩，透露回家老婆會拿酒精對他從頭噴到尾，還一臉嫌棄喊「你很髒」，讓他懷念起婚前衣服不脫就能上床的自由日子。

