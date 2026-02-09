樂天女孩夢幻共舞NBA啦啦隊 熱情狂搖超帥市長淪陷：一定要再來

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣啦啦隊魅力無國界！樂天女孩Rakuten Girls赴美交流計畫圓滿收官，最後一站來到奧克拉荷馬市，不僅獲得現任市長大衛霍特（David Holt）親自接見，更在NBA雷霆隊主場上演一場超驚喜的「跨界合體」。女孩們從觀眾席一躍成為球場焦點，與NBA啦啦隊夢幻共舞，成功將台式應援文化推向國際。

樂天女孩在大螢幕上出現 。（樂天桃猿提供）

樂天女孩此行受邀參訪奧克拉荷馬市政府與市議會，獲市長大衛霍特熱情款待。市長對這群來自台灣的職棒冠軍代表印象深刻，盛讚她們是推動運動觀光的關鍵角色，更驚艷女孩們在市內積極參與活動的活力，當場敲碗：「下次一定要再回來！」

樂天女孩和奧克拉荷馬市長合影 。（樂天桃猿提供）

隊長曲曲難掩興奮地表示，市長才剛與國際足協（FIFA）主席會面就立刻接見她們，足見對台灣體育文化的重視，更不忘歪樓大讚：「市長真的很帥！」

樂天女孩看台跳舞，走道熱舞。（樂天桃猿提供）

拜會行程結束後，樂天女孩以球迷身分前往Paycom Center觀看雷霆隊對戰火箭隊。沒想到，雷霆隊官方啦啦隊「Thunder Entertainers」在場中亮相時，一眼認出坐在觀眾席的樂天女孩，基於先前的舞蹈交流情誼，竟主動邀約女孩們「即興合體」。在近兩萬名球迷的沸騰歡呼聲中，樂天女孩登上NBA球場大螢幕，與雷霆女孩並肩共舞。瞬間點燃全場熱情，吸引無數當地民眾爭相合影。

樂天女孩看台跳舞，走道熱舞。（樂天桃猿提供）

團員KIRA感性表示：「深刻感受到官方啦啦隊的認可。」而穆又甯與溫妮則提到，雖然奧克拉荷馬市亞裔人口較少，但這趟旅程讓她們深刻體會到這座城市的溫暖與包容。

