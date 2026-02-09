自由電子報
娛樂 最新消息

寇世勳徐坤華相繼發聲 馮賢賢：嗅到大野狼進場氣味

楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏出席《世紀血案》殺青酒，傳出原來演員們根本不知道有記者會來訪問。（費思兔文化娛樂股份有限公司提供）楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏出席《世紀血案》殺青酒，傳出原來演員們根本不知道有記者會來訪問。（費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《世紀血案》未獲授權就開拍引起爭議，5名主演及導演都陸續發表聲明澄清道歉，台北市長蔣萬安今（９）日表示，林宅血案是臺灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。

公視前總經理、資深媒體人馮賢賢則發文質疑，似乎有一種套路出現，她舉片中演員寇世勳昨呼籲世紀血案製作單位：「在取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播…」晚上導演徐坤華也發聲明，希望大家不要把焦點轉移到他的家人身上，並說將「暫停」參與本片的所有後製工作。

馮賢賢分析是寇世勳讓大家知道，徐坤華的祖父徐梅鄰是林家血案發生時的警總發言人，「他顯然知道的比其他演員多。」更說在拍片現場，幾個主要演員上場時都被要求拍很多顆鏡頭，只有寇世勳都是一次就過關，似乎他跟導演之間特別有默契？他的戲只要一種演法就OK？而且其他演員只替自己辯解，不敢要求製片方「停止後製」，只有寇世勳敢，馮賢賢認為他顯然佔著一個很特殊的位置。

至於導演徐坤華，馮賢賢認為他說殺青記者會沒被通知，「我們不知是否屬實，他沒出現，並不能證明他只是個不重要的打工仔，沒有任何電影的導演是這樣的地位，導演缺席，更讓人懷疑製片方刻意在保護他。」

發文中，馮賢賢表示台灣很多人都善良，願意祝福認錯的人，「共產黨太清楚這一點，可以輕易用道歉術金蟬脫殼，把台灣人玩弄於鼓掌之上，今天我開始嗅到大野狼進場的氣味，所以提醒一下.....寇世勳，我不確定。徐坤華，嗯，我看到很多不誠實的修辭操弄。」

馮賢賢臉書全文

似乎有一種套路出現。
週日稍早寇世勳呼籲世紀血案製作單位，「在取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播…」。
晚上導演徐坤華也發聲明，希望大家不要把焦點轉移到他的家人身上，並說將「暫停」參與本片的所有後製工作…
是寇世勳讓大家知道，徐坤華的祖父徐梅鄰是林家血案發生時的警總發言人。他顯然知道的比其他演員多。
在拍片現場，幾個主要演員上場時都被要求拍很多顆鏡頭，只有寇世勳都是一次就過關，似乎他跟導演之間特別有默契？他的戲只要一種演法就OK？
而且其他演員只替自己辯解，不敢要求製片方「停止後製」，只有寇世勳敢。他顯然佔著一個很特殊的位置。
導演徐坤華說殺青記者會他沒被通知，我們不知是否屬實。他沒出現，並不能證明他只是個不重要的打工仔。沒有任何電影的導演是這樣的地位。導演缺席，更讓人懷疑製片方刻意在保護他。
現在兩人在同一天內，都提到「有條件的」停止後製，似乎是在替製片方解除壓力。
我沒有水晶球，不敢說我的推測是鐵口直斷。我也並不想窮追猛打，不放過誠心道歉的人。
之前道歉的幾位年輕演員，我都不會去說什麼。他們誤闖叢林，慘遭撻伐，已經吃夠苦頭了。有人繼續批評他們認識不夠深刻，會不會是柿子挑軟的捏？
策劃這場邪惡行動的，是製片方，不是那些年輕演員。主創是製片郭木勝，編劇蘇敬軾（我懷疑 真正編劇是被保護起來的另有其人，而蘇作為出品人，是黨書記那樣的指揮角色），導演徐坤華。
今天的前後這兩場聲明秀，感覺有點怪。似乎有協作關係。
台灣很多人都善良，願意祝福認錯的人。共產黨太清楚這一點，可以輕易用道歉術金蟬脫殼，把台灣人玩弄於鼓掌之上。今天我開始嗅到大野狼進場的氣味，所以提醒一下。
寇世勳，我不確定。徐坤華，嗯，我看到很多不誠實的修辭操弄（例如他「明瞭是非與正義」，但輕忽了「自己的身世背景」會帶來的誤解。表面上在道歉，實際上在暗指別人對他身份霸凌。）

