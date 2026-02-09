不老男神回來了！林志穎《紅白》鬆口「兩大喜訊」 2026年驚人計畫曝

〔記者傅茗渝／台北報導〕台視年度除夕盛事《2026超級巨星紅白藝能大賞》即將於2月16日除夕夜隆重登場。今年最受矚目的焦點，莫過於睽違16年驚喜回歸「紅白」舞台的「不老男神」林志穎。他不僅帶來一連串經典神曲引發萬人回憶殺，更展現提攜後進的大將之風，與新生代男團交手演繹經典。

林志穎率領FEniX、U:NUS、F.F.O帶來經典歌曲《不是每個戀曲都有美好回憶》。（台視提供）

演出序幕一拉開，熟悉的旋律《今年夏天》瞬間引爆小巨蛋，林志穎率領30位舞者以強大氣場震撼全場。緊接著曲風一轉，現場氛圍變得溫潤而純真，林志穎換上帥氣黑色夾克，與桃園笨港國小合唱團18位孩子同台演繹抒情經典《17歲的雨季》。

林志穎睽違16年重返紅白，經典神曲連發。（台視提供）

表演最高潮出現在壓軸橋段，林志穎率領FEniX、U:NUS及F.F.O三組超人氣男團驚喜合體，將神曲《不是每個戀曲都有美好回憶》重新編曲。三組男團先是以爆發力十足的Rap暖場，林志穎隨後神速換裝、重回舞台核心領軍共舞。新舊世代的火花迸發，將「偶像精神」完美傳承。

林志穎邀請笨港國小合唱團同台合唱《17歲的雨季》。（台視提供）

林志穎的親民魅力更讓現場笑聲不斷。他不僅主動關心笨港國小的孩子們，開玩笑說「一個人可以吃兩個便當」來化解他們的緊張；在與主持人Lulu互動時，更調皮祝賀她「馬上有個馬寶寶」，甚至在Lulu提議自掏腰包加碼紅包時，林志穎大笑回應：「這樣用妳的奶粉錢，不好意思啦！」讓Lulu連忙澄清自己還沒懷孕。

迎接金馬年，林志穎除了大方撒出紅包與6600元現金大獎，更許下新年願望，透露新的一年將全力投入「推出新作品、舉辦演唱會」。這席話無疑是除夕夜前夕給粉絲最大的禮物，預告男神將在2026年馬力全開。

