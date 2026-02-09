自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

丁噹合體人夫高雄現蹤！親自示範「放鬆舌頭」絕招

〔記者張釔泠／台北報導〕丁噹去年與人夫「阿弟」蕭景鴻合唱新歌《可以是朋友》，兩人並舉辦「可以是朋友」KTV歌唱大賽，8日在高雄流行音樂中心舉辦線下初賽，看到台下參賽者緊張神情，丁噹分享自己化解緊張方法，「上台前會跳舞消除緊張，還有放鬆舌頭很重要！」由於參加者都是單槍匹馬來參賽，阿弟開玩笑想當戰友：「如果沒有隊友可找我唱，得了獎金要分我。」

丁噹和阿弟舉辦「可以是朋友」KTV歌唱大賽。（相信提供）丁噹和阿弟舉辦「可以是朋友」KTV歌唱大賽。（相信提供）

本次賽事祭出超狂獎勵，前三名除了有高額獎金，也都將獲得丁噹4月18日「夜遊 A Night Tour」高雄巨蛋演唱會雙人門票與後台合照機會，奪冠者更可抱回10萬元，活動開跑後吸引各路歌唱高手報名踴躍。

丁噹和阿弟舉辦「可以是朋友」KTV歌唱大賽。（相信提供）丁噹和阿弟舉辦「可以是朋友」KTV歌唱大賽。（相信提供）

比賽開始前，評審丁噹率先上台演唱她經典K歌《你為什麼說謊》，吸引了許多路人停下腳步佇足，台下滿滿的觀眾聽得如痴如醉，現場一秒變成丁噹演唱會，接著她邀請阿弟上台，兩人一同合唱比賽指定曲《可以是朋友》，超強演唱功力讓現場參賽者備感壓力。

丁噹和阿弟舉辦「可以是朋友」KTV歌唱大賽。（相信提供）丁噹和阿弟舉辦「可以是朋友」KTV歌唱大賽。（相信提供）

剛推出《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯，丁噹加碼首唱新歌《最痛的遺憾》、《曾經如今》、《愛到沒力》，以及金曲《我愛他》，最後還接受現場點歌，讓歌迷一飽耳福。

丁噹和阿弟舉辦「可以是朋友」KTV歌唱大賽。（相信提供）丁噹和阿弟舉辦「可以是朋友」KTV歌唱大賽。（相信提供）

由於反應熱烈，「可以是朋友」歌唱大賽決定延長報名時間，原訂線上報名時間到2/14截止，將延長到2/22（日）23:59，更多歌唱比賽的相關資訊，請關注丁噹、相信音樂官方臉書、Instagram、微博、微信。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中