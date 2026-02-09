丁噹合體人夫高雄現蹤！親自示範「放鬆舌頭」絕招

〔記者張釔泠／台北報導〕丁噹去年與人夫「阿弟」蕭景鴻合唱新歌《可以是朋友》，兩人並舉辦「可以是朋友」KTV歌唱大賽，8日在高雄流行音樂中心舉辦線下初賽，看到台下參賽者緊張神情，丁噹分享自己化解緊張方法，「上台前會跳舞消除緊張，還有放鬆舌頭很重要！」由於參加者都是單槍匹馬來參賽，阿弟開玩笑想當戰友：「如果沒有隊友可找我唱，得了獎金要分我。」

丁噹和阿弟舉辦「可以是朋友」KTV歌唱大賽。（相信提供）

本次賽事祭出超狂獎勵，前三名除了有高額獎金，也都將獲得丁噹4月18日「夜遊 A Night Tour」高雄巨蛋演唱會雙人門票與後台合照機會，奪冠者更可抱回10萬元，活動開跑後吸引各路歌唱高手報名踴躍。

比賽開始前，評審丁噹率先上台演唱她經典K歌《你為什麼說謊》，吸引了許多路人停下腳步佇足，台下滿滿的觀眾聽得如痴如醉，現場一秒變成丁噹演唱會，接著她邀請阿弟上台，兩人一同合唱比賽指定曲《可以是朋友》，超強演唱功力讓現場參賽者備感壓力。

剛推出《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯，丁噹加碼首唱新歌《最痛的遺憾》、《曾經如今》、《愛到沒力》，以及金曲《我愛他》，最後還接受現場點歌，讓歌迷一飽耳福。

由於反應熱烈，「可以是朋友」歌唱大賽決定延長報名時間，原訂線上報名時間到2/14截止，將延長到2/22（日）23:59，更多歌唱比賽的相關資訊，請關注丁噹、相信音樂官方臉書、Instagram、微博、微信。

