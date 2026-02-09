23歲男星兩度被警察帶回 開唱向爸媽道歉了

〔記者張釔泠／台北報導〕23歲嘻哈歌手「8lak」張鈞前晚舉辦「你最近過得好嗎？」演唱會，吸引超過700名粉絲到場支持，父母也現身力挺，張鈞在尾聲感性表示：「謝謝爸媽從小告訴我，做一件事情要有始有終，這好像是我長這麼大第一次做一件事情看到成果。」

張鈞首場演唱會圓夢。（益極娛樂提供）

目前就讀北科大四年級的張鈞，高中開始接觸音樂，雖然爸爸支持，但媽媽卻反對，讓他3度離家出走，其中2次被警察帶回，警察甚至曾經透過IG勸他回家。家人最初不支持他走音樂路，到如今能親臨現場見證他的成長，張鈞也在台上向父母表達滿滿感謝。

請繼續往下閱讀...

張鈞首場演唱會圓夢。（益極娛樂提供）

前晚張鈞一口氣帶來22首歌曲，以《Love Boy》揭開序幕，接連演唱《Everyday is valentines》等作品，更邀請好友Ace、PPlin擔任嘉賓。入行6年的他累積不少死忠歌迷，許多粉絲從他17歲發表作品時就一路支持至今，談到與粉絲的關係，張鈞笑說：「跟粉絲們沒有什麼距離感，他們看到我都直接喊我名字。」能與歌迷一同成長，也讓他感到格外珍貴。

張鈞首場演唱會圓夢。（益極娛樂提供）

對於成功舉辦首場專場，張鈞坦言內心充滿感謝。他首先感謝自己一路堅持，不論遇到多少困難都沒有放棄；同時也謝謝身邊朋友在低潮時的陪伴與鼓勵，給予他持續前進的力量，演藝圈好友王泰翔、蔡承祐、陳華、李芸、高有翔及李秉諭等人都到場相挺。

張鈞首場演唱會圓夢。（益極娛樂提供）

談到父母，他感性表示：「爸爸就像超人一樣，我想做的、想要的，只要不是壞事，他從來沒有說過不。媽媽雖然對我很嚴格，但也因為妳，我才擁有更多能力。謝謝你們讓我出生在一個幸福、沒有煩惱的家庭，即使我從小闖了很多禍，讓你們四處替我道歉，你們還是愛著我。我會更努力，不再讓你們擔心。」演出當天，爸爸更從一早就忙進忙出張羅大小事，堪稱兒子的頭號粉絲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法