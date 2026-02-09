自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

23歲男星兩度被警察帶回 開唱向爸媽道歉了

〔記者張釔泠／台北報導〕23歲嘻哈歌手「8lak」張鈞前晚舉辦「你最近過得好嗎？」演唱會，吸引超過700名粉絲到場支持，父母也現身力挺，張鈞在尾聲感性表示：「謝謝爸媽從小告訴我，做一件事情要有始有終，這好像是我長這麼大第一次做一件事情看到成果。」

張鈞首場演唱會圓夢。（益極娛樂提供）張鈞首場演唱會圓夢。（益極娛樂提供）

目前就讀北科大四年級的張鈞，高中開始接觸音樂，雖然爸爸支持，但媽媽卻反對，讓他3度離家出走，其中2次被警察帶回，警察甚至曾經透過IG勸他回家。家人最初不支持他走音樂路，到如今能親臨現場見證他的成長，張鈞也在台上向父母表達滿滿感謝。

張鈞首場演唱會圓夢。（益極娛樂提供）張鈞首場演唱會圓夢。（益極娛樂提供）

前晚張鈞一口氣帶來22首歌曲，以《Love Boy》揭開序幕，接連演唱《Everyday is valentines》等作品，更邀請好友Ace、PPlin擔任嘉賓。入行6年的他累積不少死忠歌迷，許多粉絲從他17歲發表作品時就一路支持至今，談到與粉絲的關係，張鈞笑說：「跟粉絲們沒有什麼距離感，他們看到我都直接喊我名字。」能與歌迷一同成長，也讓他感到格外珍貴。

張鈞首場演唱會圓夢。（益極娛樂提供）張鈞首場演唱會圓夢。（益極娛樂提供）

對於成功舉辦首場專場，張鈞坦言內心充滿感謝。他首先感謝自己一路堅持，不論遇到多少困難都沒有放棄；同時也謝謝身邊朋友在低潮時的陪伴與鼓勵，給予他持續前進的力量，演藝圈好友王泰翔、蔡承祐、陳華、李芸、高有翔及李秉諭等人都到場相挺。

張鈞首場演唱會圓夢。（益極娛樂提供）張鈞首場演唱會圓夢。（益極娛樂提供）

談到父母，他感性表示：「爸爸就像超人一樣，我想做的、想要的，只要不是壞事，他從來沒有說過不。媽媽雖然對我很嚴格，但也因為妳，我才擁有更多能力。謝謝你們讓我出生在一個幸福、沒有煩惱的家庭，即使我從小闖了很多禍，讓你們四處替我道歉，你們還是愛著我。我會更努力，不再讓你們擔心。」演出當天，爸爸更從一早就忙進忙出張羅大小事，堪稱兒子的頭號粉絲。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中