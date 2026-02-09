74歲大咖女星超狂！與「玉女始祖」楊林驚人關係曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕74歲「樂壇傳奇」比莉回歸推出全新單曲《阿福羅火山》，身為「舞曲教科書」的她，曾參與不少經典舞曲，像是編排過玉女歌手始祖楊林《零下幾度C》、大小S《十分鐘的戀愛》等作品的舞步，至今仍廣為流傳，令人印象深刻。

比莉頂巨無霸阿福羅頭。

對於自己的舞曲作品，比莉更是毫不馬虎，《阿福羅火山》由比莉親自特邀Popping男神田一德共同編排，舞步結合Funk、Disco等經典元素，簡單好記，勢必在新春掀起「火山舞」熱潮。

先前曝光的主視覺照，比莉頂著非常有份量的巨無霸阿福羅頭，髮型師光是前置作業就花了兩天時間準備，主要在結構與形狀的調整，要確保髮型能夠站得住，質地要很像真髮。

「樂壇傳奇」比莉相隔4年回歸。

髮型師總共使用了6頂爆炸頭假髮，一層一層堆疊，近百公分高的巨無霸阿福羅頭，實際重量超過3公斤，戴上去後方需要有人扶著才能順利拍攝，比莉表示，「以前就常以爆炸頭的造型出現， 這次音樂作品《阿福羅火山》，當然希望頭髮比以前更炸，要很大一顆，其實我們做了兩頂不同的，其中一頂超級重，後面要有一個人撐著，我自己則又準備了另一頂輕的，跳舞表演時專用，只需要髮夾固定住就不會掉。」

比莉推出動感舞曲《阿福羅火山》。

MV由比莉愛兒周湯豪掌鏡，周湯豪很要求，不管是布景、燈光，所有東西都要調整到最極致，不過他考慮到比莉的體力，最後在12個小時內收工，還在MV裡藏了驚喜彩蛋，比莉語帶心疼道：「其實周導壓力很大，先是重感冒，我又一直拜託他，因為由他來拍我比較放心，不過時間真的很趕，他去打完針隔天還要拍MV，但他仍是很嚴格，我舞蹈跳了超過30幾次呢！」

比莉推出動感舞曲《阿福羅火山》。

《阿福羅火山》MV今天（9日）上線，比莉直呼：「好興奮啊！」而且最近因為工作遇到很多老朋友，更接觸了一些年輕人的節目，她覺得很好玩，回憶起以前的超酷年代，滿街上的人都時髦，穿著喇叭褲、喇叭袖、搭配很酷的髮型，去別人家一定先問：「要脫鞋子嗎？」因為每個人都腳踩很高的「矮子樂」鞋。

至於大家都很好奇比莉的「神級凍齡」是怎麼辦到的？她公開保養秘訣：「喜歡散步、走很多的路，一定要吃，而且不挑食，飯、麵、冰淇淋、洋芋片、炸雞翅，什麼都要吃。」因為吃東西會讓自己很開心，才能每天像火山一樣，有源源不絕的力量。

