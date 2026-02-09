自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

74歲大咖女星超狂！與「玉女始祖」楊林驚人關係曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕74歲「樂壇傳奇」比莉回歸推出全新單曲《阿福羅火山》，身為「舞曲教科書」的她，曾參與不少經典舞曲，像是編排過玉女歌手始祖楊林《零下幾度C》、大小S《十分鐘的戀愛》等作品的舞步，至今仍廣為流傳，令人印象深刻。

比莉頂巨無霸阿福羅頭。（環球提供）比莉頂巨無霸阿福羅頭。（環球提供）

對於自己的舞曲作品，比莉更是毫不馬虎，《阿福羅火山》由比莉親自特邀Popping男神田一德共同編排，舞步結合Funk、Disco等經典元素，簡單好記，勢必在新春掀起「火山舞」熱潮。

先前曝光的主視覺照，比莉頂著非常有份量的巨無霸阿福羅頭，髮型師光是前置作業就花了兩天時間準備，主要在結構與形狀的調整，要確保髮型能夠站得住，質地要很像真髮。

「樂壇傳奇」比莉相隔4年回歸。（環球提供）「樂壇傳奇」比莉相隔4年回歸。（環球提供）

髮型師總共使用了6頂爆炸頭假髮，一層一層堆疊，近百公分高的巨無霸阿福羅頭，實際重量超過3公斤，戴上去後方需要有人扶著才能順利拍攝，比莉表示，「以前就常以爆炸頭的造型出現， 這次音樂作品《阿福羅火山》，當然希望頭髮比以前更炸，要很大一顆，其實我們做了兩頂不同的，其中一頂超級重，後面要有一個人撐著，我自己則又準備了另一頂輕的，跳舞表演時專用，只需要髮夾固定住就不會掉。」

比莉推出動感舞曲《阿福羅火山》。（環球提供）比莉推出動感舞曲《阿福羅火山》。（環球提供）

MV由比莉愛兒周湯豪掌鏡，周湯豪很要求，不管是布景、燈光，所有東西都要調整到最極致，不過他考慮到比莉的體力，最後在12個小時內收工，還在MV裡藏了驚喜彩蛋，比莉語帶心疼道：「其實周導壓力很大，先是重感冒，我又一直拜託他，因為由他來拍我比較放心，不過時間真的很趕，他去打完針隔天還要拍MV，但他仍是很嚴格，我舞蹈跳了超過30幾次呢！」

比莉推出動感舞曲《阿福羅火山》。（環球提供）比莉推出動感舞曲《阿福羅火山》。（環球提供）

《阿福羅火山》MV今天（9日）上線，比莉直呼：「好興奮啊！」而且最近因為工作遇到很多老朋友，更接觸了一些年輕人的節目，她覺得很好玩，回憶起以前的超酷年代，滿街上的人都時髦，穿著喇叭褲、喇叭袖、搭配很酷的髮型，去別人家一定先問：「要脫鞋子嗎？」因為每個人都腳踩很高的「矮子樂」鞋。

至於大家都很好奇比莉的「神級凍齡」是怎麼辦到的？她公開保養秘訣：「喜歡散步、走很多的路，一定要吃，而且不挑食，飯、麵、冰淇淋、洋芋片、炸雞翅，什麼都要吃。」因為吃東西會讓自己很開心，才能每天像火山一樣，有源源不絕的力量。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中