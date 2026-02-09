拯救地球交外星摯友！萊恩葛斯林《極限返航》終極預告曝光

〔記者許世穎／綜合報導〕由男神萊恩葛斯林、《墜惡真相》珊卓惠勒合作科幻鉅片《極限返航》今（9日）隨著美國超級盃賽事曝光終極預告，萊恩在片中從一名教科學的教師「格雷斯博士」搖身一變成為太空人，為了拯救地球出任務，並與他取名為「洛基」的外星生物建立深厚情誼。

萊恩葛斯林在科幻新作《極限返航》為了拯救地球上太空。（翻攝自X）

該片改編自《絕地救援》原著作者安迪威爾另一暢銷小說，由奧斯卡最佳動畫得主，同時也是《蜘蛛人：新宇宙》系列的鬼才主創，菲爾洛德與克里斯多福米勒執導，在故事中，人類必須孤注一擲、放手一搏，生存希望就掌握在萊恩的角色身上。

導演之一的洛德形容：「這部電影很難被單一類型定義，它既感人、又好笑，規模宏大，風險更是前所未有。我從沒看過一部偉大的劇情片不讓人發笑，也沒看過一部真正出色的喜劇不讓人落淚。」

《極限返航》曝光終極預告及海報。（翻攝自X）

另一位導演米勒也補充：「格雷斯與洛基之間的關係是整部電影的核心。這是一個關於合作與協力的故事，也在探討當我們攜手同行時，究竟能創造出什麼可能。我們希望觀眾走出戲院時，比走進來時更加充滿希望。」

該片也標誌著兩位導演重返電影長片導演之位，這將是他們自2014年《龍虎少年隊:童顏巨捕》後再度執導劇情長片。這段期間，兩人製作了多部電影與影集，包括為索尼影業動畫打造、榮獲奧斯卡肯定的《蜘蛛人：新宇宙》系列。《極限返航》將於3月18日在台上映

《極限返航》終極預告：

