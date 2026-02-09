自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《世紀血案》要真相！ 吳欣岱嗆：道歉了，就要原諒嗎？

楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏出席《世紀血案》殺青酒，傳出原來演員們根本不知道有記者會來訪問。（費思兔文化娛樂股份有限公司提供）楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏出席《世紀血案》殺青酒，傳出原來演員們根本不知道有記者會來訪問。（費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「林宅血案」被翻拍成電影《世紀血案》，但竟未取得前立委林義雄及家屬同意。對此，台灣基進台北黨部主委吳欣岱嘆說，「世紀血案，其實是世紀迫害。」今（9）日上午，吳欣岱針對《世紀血案》二度發聲。

吳欣岱稍早在臉書發文表示：「道歉了，就要原諒嗎？通常道歉了，應該還要花一些時間討論為什麼吧！請電影團隊把為什麼會造成這種局面，及背後的資金來源說清楚好嗎？」

本月4日，吳欣岱轉發民進黨前立委劉進興PO文「林宅血案已被證明是國家暴力」，內容直指有人把1980年的林宅血案拍成電影，片名叫《世紀血案》，據說已經殺青。關於此片，有2點令人擔心，其一，導演徐琨華的祖父就是當年情治機關警備總部的發言人。其二，該片聲稱「無意識形態」。

吳欣岱在發文中怒斥，「世紀血案，其實是世紀迫害。在迫害存在的時候，說自己沒有意識形態，等同於在說善與惡是一樣的、對與錯沒有差別。」

台北市長蔣萬安今天早上與南港里長座談，會前受訪談到林宅血案，強調是臺灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。（記者何玉華攝）台北市長蔣萬安今天早上與南港里長座談，會前受訪談到林宅血案，強調是臺灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。（記者何玉華攝）

《世紀血案》未獲授權就開拍引起爭議，5名主演及導演都陸續發表聲明澄清道歉，台北市長蔣萬安今（９）日上午表示，林宅血案是臺灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中