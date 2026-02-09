《世紀血案》要真相！ 吳欣岱嗆：道歉了，就要原諒嗎？

楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏出席《世紀血案》殺青酒，傳出原來演員們根本不知道有記者會來訪問。（費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「林宅血案」被翻拍成電影《世紀血案》，但竟未取得前立委林義雄及家屬同意。對此，台灣基進台北黨部主委吳欣岱嘆說，「世紀血案，其實是世紀迫害。」今（9）日上午，吳欣岱針對《世紀血案》二度發聲。

吳欣岱稍早在臉書發文表示：「道歉了，就要原諒嗎？通常道歉了，應該還要花一些時間討論為什麼吧！請電影團隊把為什麼會造成這種局面，及背後的資金來源說清楚好嗎？」

請繼續往下閱讀...

本月4日，吳欣岱轉發民進黨前立委劉進興PO文「林宅血案已被證明是國家暴力」，內容直指有人把1980年的林宅血案拍成電影，片名叫《世紀血案》，據說已經殺青。關於此片，有2點令人擔心，其一，導演徐琨華的祖父就是當年情治機關警備總部的發言人。其二，該片聲稱「無意識形態」。

吳欣岱在發文中怒斥，「世紀血案，其實是世紀迫害。在迫害存在的時候，說自己沒有意識形態，等同於在說善與惡是一樣的、對與錯沒有差別。」

台北市長蔣萬安今天早上與南港里長座談，會前受訪談到林宅血案，強調是臺灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。（記者何玉華攝）

《世紀血案》未獲授權就開拍引起爭議，5名主演及導演都陸續發表聲明澄清道歉，台北市長蔣萬安今（９）日上午表示，林宅血案是臺灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法