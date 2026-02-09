怪獸闖進好萊塢！《小小兵&大怪獸》首曝預告再掀黃色旋風

〔記者許世穎／綜合報導〕黃色旋風再起！《神偷奶爸》系列中最受歡迎的小小兵，將於今年夏天帶著全新電影《小小兵&大怪獸》重返大銀幕。電影首支預告今（9日）隨著2026超級盃賽事期間曝光，只見小小兵在白色背景中朝鏡頭狂奔，高喊「小小兵！」、「怪獸！」，隨即傳來神祕怪獸的低吼聲，正式揭曉片名，瞬間引爆話題。

《小小兵&大怪獸》預告曝光。（UIP提供）

《小小兵&大怪獸》將帶來全新角色與更失控的劇情，描述小小兵如何「征服好萊塢、成為電影明星，卻又失去一切」，甚至意外將怪獸釋放到世界各地。面對自己一手造成的混亂，這群黃色小淘氣只能再度團結起來，試圖拯救瀕臨失控的世界。官方標語也幽默寫下：「好萊塢出現怪獸危機。」

請繼續往下閱讀...

小小兵在《小小兵&大怪獸》勇闖好萊塢。（UIP提供）

電影由系列靈魂人物皮耶柯芬再度執導，他曾操刀前三部《神偷奶爸》以及首部《小小兵》外傳，並持續親自為小小兵配音。小小兵最早於2010年《神偷奶爸》中登場，作為前超級反派格魯的左右手迅速走紅。此後不僅擁有獨立外傳系列，更成為全球最具商業影響力的動畫角色之一。

小小兵今年暑假將於《小小兵&大怪獸》爆笑回歸。（UIP提供）

《小小兵&大怪獸》首張海報。（UIP提供）

從《神偷奶爸》到《小小兵》系列，整體全球票房累積已破56.2美金（約台幣1776億元），小小兵上一次現身大銀幕，是2024年的《神偷奶爸4》，該片導演克里斯雷納德曾透露，團隊一直在討論小小兵的未來發展方向，「我們總是在想，角色還能走到哪裡？要怎麼做出改變，才能持續保持新鮮與刺激。」

如今《小小兵&大怪獸》正式登場，也象徵這群黃色生物將以更瘋狂的姿態，再度席捲全球影壇。電影預計6月30日在台上映。

《小小兵&大怪獸》首支預告：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法