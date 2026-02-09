皮克敏也玩「台灣感性」! 變電箱、人行道都成收藏亮點

《Pikmin Bloom》遊戲中充滿台灣味的明信片。（玩家提供）

〔記者胡御柔／綜合報導〕近期手機遊戲《Pikmin Bloom》再度於社群平台掀起討論熱潮，不少玩家紛紛在Threads與臉書社團分享散步路線、培育方式與「打菇」技巧，使這款被網友暱稱為「皮克敏」的療癒系遊戲人氣持續升溫。其中，最引發玩家討論的，正是遊戲中充滿在地特色的「台灣味」元素。

《Pikmin Bloom》遊戲中充滿台灣味的明信片。（玩家提供）

《Pikmin Bloom》遊戲中充滿台灣味的明信片。（玩家提供）

不少「皮友」（因皮克敏而結識的朋友），分享在遊戲中蒐集到的特色明信片。由於《Pikmin Bloom》結合實際地標，玩家在不同地點探索或完成任務後，便有機會取得對應地標的明信片，畫面多為真實場景照片。從台灣廟宇、知名觀光景點，到人行道塗鴉、彩繪變電箱，甚至是路邊販售的特色綠色冰淇淋，都成為玩家爭相收藏的「限定款」，也讓不少人直呼「一看就知道在台灣」。

《Pikmin Bloom》遊戲中充滿台灣味的明信片。（玩家提供）

《Pikmin Bloom》遊戲中充滿台灣味的明信片。（玩家提供）

《Pikmin Bloom》遊戲中知名景點的明信片。（玩家提供）

《Pikmin Bloom》遊戲中知名景點的明信片。（玩家提供）

除了明信片之外，皮克敏身上的配件設計同樣掀起話題。玩家分享，遊戲中可見結合台灣文化元素的裝扮，例如麻將系列皮克敏、手拿花蓮車票的造型、在大安森林公園找到幸運草的版本，甚至還有背著發財金袋子的皮克敏，讓不少玩家笑稱「根本是台灣限定角色」。

《Pikmin Bloom》遊戲中拿著麻將的皮克敏。（玩家提供）

《Pikmin Bloom》遊戲中拿著麻將的皮克敏。（玩家提供）

《Pikmin Bloom》遊戲中拿著麻將的皮克敏。（玩家提供）

《Pikmin Bloom》遊戲中拿著麻將的皮克敏。（玩家提供）

《Pikmin Bloom》遊戲中拿著花蓮車票的皮克敏。（玩家提供）

《Pikmin Bloom》遊戲中穿著發財金袋子的皮克敏。（玩家提供）

《Pikmin Bloom》遊戲中在大安森林公園找到的皮克敏。（玩家提供）

隨著玩家分享內容不斷擴散，《Pikmin Bloom》不僅被視為鼓勵外出散步的「健康型遊戲」，也意外成為記錄城市日常風景的平台。許多玩家表示，在蒐集過程中重新注意到生活周遭的細節，從熟悉的街角到不起眼的小景點，都因皮克敏而變得更加有趣，也讓遊戲在療癒之外，多了一層屬於在地文化的連結。

