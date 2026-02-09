自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

新健康神器！網友列玩「皮克敏」最大收穫 一票玩家狂點頭

近期手遊「Pikmin Bloom」成為社群討論的話題。（翻攝IG）近期手遊「Pikmin Bloom」成為社群討論的話題。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／綜合報導〕近期手機遊戲《Pikmin Bloom》在台灣掀起一波熱潮，不僅在社群平台Threads上討論度持續飆升，臉書社團「皮克敏?（Pikmin Bloom）台灣討論區」成員數更突破15萬人，不少玩家甚至將這款遊戲稱為「新健康神器」，意外帶動走路與戶外活動風氣。

《Pikmin Bloom》為任天堂旗下經典IP「皮克敏」的手機延伸作品，玩法與《Pokémon GO》相似，核心機制皆與實體定位與步行有關，玩家必須透過日常移動與散步來推進遊戲進度。相較於競技導向的手遊，《Pikmin Bloom》更強調生活紀錄與輕鬆陪伴感，也成為近期爆紅的重要原因。

不少網友在Threads分享下載遊戲後的生活變化，有玩家表示，自從開始遊玩後變得更願意出門走路，每天晚上9點還會固定回顧一整天的足跡，並上傳當天拍攝的照片與地點，讓遊戲成為記錄生活的一部分；也有人笑說，為了種花任務，開始養成每天騎腳踏車的習慣，無形中增加運動量。

除了健康層面的改變，也有玩家分享人際關係上的意外收穫。有網友指出，與家人一起下載後，每天聊天話題都圍繞著皮克敏，彼此分享新蒐集到的角色或配件，讓家人間的互動變得更加頻繁；也有人因為遊戲中的明信片系統，重新與許久未聯絡的朋友恢復聯繫，互相寄送來自不同地點的明信片，增加交流樂趣。

當然，社群中也不乏幽默分享。有網友開玩笑表示，《Pikmin Bloom》甚至能成為「情侶懲罰工具」，只要刪掉男友辛苦培養的5隻皮克敏就「超有效」，逗趣留言也引發大批玩家共鳴。

隨著討論持續升溫，《Pikmin Bloom》不僅成為近期熱門手遊，也被不少玩家視為促進運動與連結情感的新型態生活遊戲，讓「散步」重新成為日常中的樂趣之一。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中