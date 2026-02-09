高市早苗大勝！ 夢多讚喊「台日友好一起加油」

日本首相高市早苗發動「冬季奇襲」奏效，大獲全勝。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗發動「冬季奇襲」奏效，大獲全勝，自民黨議席從原有的198席，確定當選超過300席，不但在眾議院過半，且跨過「絕對安定多數」（261席）門檻；與日本維新會合計，執政聯盟席次篤定跨過眾院3分之2（310席）。在中國持續施壓背景下，選民以選票力挺高市，新國會預定本月中旬召開，高市早苗首相的連任已無懸念。

日籍藝人「夢多」大谷主水昨晚在threads發文：「我現在心情很好，你們知道為什麼嗎？謝謝喜歡我的人，我會好好珍惜，謝謝不喜歡我的人，我會做得更好，台日友好一起加油。」文中並附上相當多tw、jp的符號，網友紛紛表示「台日友好」，都知道夢多心情好，就是因為高市早苗。

「夢多」大谷主水昨晚在threads發文笑喊現在心情很好。（翻攝自threads）

高市接下來將由帶領全新的自民黨展開新政，未來推動外交、安保政策和大刀闊斧經濟財稅改革，將有很大助力，且能增進美日同盟與對中嚇阻力。

忙完選舉後，高市將會晤來訪的阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan），下月前往美國與川普總統舉行會談，新國會也預定在中旬召開，高市仍要持續工作、工作再工作。

