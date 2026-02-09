自由電子報
娛樂 最新消息

51歲玉女真實狀態流出！罕見曬超嫩照 「珍貴的回憶」

〔娛樂頻道／綜合報導〕51歲「玉女接班人」楊采妮擁有凍齡美貌，婚後移居新加坡的她，前陣子驚喜開通新的社群，大方分享生活點滴。近日她曬出小時候與爸爸的合照、爸爸生前給她的紅包，上面有爸爸親筆寫的字句，是她最珍貴的回憶。

楊采妮分享小時候與爸爸的合照。（翻攝自小紅書）楊采妮分享小時候與爸爸的合照。（翻攝自小紅書）

楊采妮18歲時與郭富城合拍廣告出道，當年還曾在金城武首支MV《分手的夜裡》擔任女主角，甜美神顏加上清新氣質讓觀眾驚為天人，迅速走紅港台，不過2013年嫁給新加坡籍老公、2017年誕下雙胞胎兒子後，就漸漸淡出演藝圈。

楊采妮當年以「玉女接班人」之姿紅遍港台。（翻攝自小紅書）楊采妮當年以「玉女接班人」之姿紅遍港台。（翻攝自小紅書）

年節接近，楊采妮最近則想起爸爸在世時，過年都會給她一個紅包，這些紅包袋她都好好收藏著，「有了自己的孩子之後，我才真正明白，這不只是父母給兒女的祝福，更是一份牽掛。」不管自己到了幾歲，都仍是爸媽心裡的孩子，雖然不想讓爸媽擔心，但她真的很珍惜這份被愛的感覺。

楊采妮珍藏著爸爸給她的紅包袋。（翻攝自小紅書）楊采妮珍藏著爸爸給她的紅包袋。（翻攝自小紅書）

楊采妮近日分享許多日常。（翻攝自小紅書）楊采妮近日分享許多日常。（翻攝自小紅書）

她也感嘆這個世代家人分住不同城市、國家是很普遍的事，能夠全家團圓不再是一件「理所當然」的事，所以她更加珍惜和家人相處的時刻，直呼再豐盛的美味佳餚，也不及一家人團聚在一起來得美好。

