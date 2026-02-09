任天堂經典IP翻紅！「皮克敏」再掀熱潮 玩法一次搞懂

手機遊戲《Pikmin Bloom》掀起熱潮。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／綜合報導〕近期手機遊戲《Pikmin Bloom》在社群平台再度掀起討論熱潮，不少玩家紛紛分享散步路線、培育方式與打菇技巧，讓這款被網友暱稱為「皮克敏」的療癒系遊戲人氣持續升溫。隨著討論度攀升，新手攻略與玩法分享也在網路上快速擴散，吸引不少玩家加入行列。

「皮克敏」為任天堂旗下經典遊戲IP，過去曾於Wii、Wii U等主機平台推出系列作品，而《Pikmin Bloom》則是延伸至手機平台的定位型遊戲，玩法概念與《Pokémon GO》相似，透過實體定位與步數計算，鼓勵玩家走出戶外探索。不過相較於捕捉與對戰機制，《Pikmin Bloom》更強調輕鬆互動與玩家之間的交流，也因此被不少玩家形容為「最適合散步的遊戲」。

請繼續往下閱讀...

遊戲角色皮克敏以大眼睛、細長四肢與頭頂長出葉子或花朵的外型受到喜愛，不同顏色代表不同種類，且每隻皮克敏都可能配戴不同裝飾配件，提升蒐集樂趣，也成為玩家持續遊玩的主要動力之一。

皮克敏不同配件造型讓玩家相當著迷。（翻攝IG）

在玩法方面，《Pikmin Bloom》主要可分為五大核心內容，包括培育皮克敏、探索街道、散步種花、挑戰蘑菇以及蒐集明信片。其中，「探索街道」是遊戲的重要樂趣之一，玩家只要打開APP外出散步，就有機會在不同地點取得花苗，或遇見巨大花朵，開花後可獲得對應花種的精華用來餵食皮克敏。這些探索點皆與現實地標同步，常見類型包含餐廳、咖啡廳、洗衣店與藥局，也可能出現在森林、機場、海灘或大學等地，讓玩家在日常生活中也能發現遊戲樂趣。

「散步種花」則是遊戲另一大特色，玩家餵食皮克敏花朵精華後可取得花瓣，行走時沿路種花即可累積獎勵金幣，讓日常步行增添成就感。而地圖上定期出現的「蘑菇挑戰」，則需玩家共同合作完成，不僅考驗隊伍配置，也成為玩家互相邀請好友、增加社群互動的重要玩法。假日期間甚至會出現難度更高的巨大蘑菇，成功擊敗後可獲得更豐富的獎勵。

《Pikmin Bloom》中蘑菇挑戰可以獲取獎勵。（玩家提供）

此外，「明信片蒐集」也是玩家熱衷的元素之一。完成蘑菇挑戰或探險任務後，玩家有機會取得對應地標的明信片，不僅能收藏，也能寄送給其他玩家，交換來自不同城市甚至國家的回信，讓遊戲逐漸形成獨特的交流文化。

隨著《Pikmin Bloom》再次在社群走紅，不少玩家認為其結合散步、蒐集與社交的玩法，在強調生活節奏與療癒感的當下，正好擊中玩家需求，也讓這款推出一段時間的作品再度翻紅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法