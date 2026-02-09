爆紅白富美身分曝光 竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

蔡幸娟臉書粉絲團有她和女兒合照，母女倆神似。（翻攝自臉書）



〔娛樂頻道／綜合報導〕台語歌王洪榮宏日前在高雄流行音樂中心舉辦「舊情綿綿演唱會」，演唱前夕翻出1張80年代與資深玉女蔡幸娟合拍雜誌封面，勾起大批老一輩歌迷濃濃往日回憶。

蔡幸娟當年被封為「小鄧麗君」、「中國娃娃」，59歲的她淡出演藝圈已超過10年，近年少有公開活動，偶爾會透過社群分享近況，生活看來非常充實，盡情享受退休後的「第二人生」。

《CTWANT》報導，最近網路吹起「新世代千金」風潮，Threads近期出現一位名為Amanda亮眼女孩，以奢華生活品味結合幽默感，短短2個月便狂漲7萬粉，女孩真實身份，竟是「小鄧麗君」蔡幸娟獨生女「蛋蛋」謝方易。

報導指出，Amanda是在去年12月開始用Threads分享精緻生活，儘管出身富貴卻沒有傲慢氣息，發文帶著幽默，會自嘲「媽媽差點把我扁成畸形兒」、「媽媽說養我一隻猴子已經很累了」，更分享受媽媽時常行善影響，讓她在高架橋幫助困境母女。

59歲的蔡幸娟早年以〈星星知我心〉、〈中國娃娃〉等暢銷曲紅遍東南亞，有「中國娃娃」、「小鄧麗君」封號，2003年跟電視節目製作人謝孔忠結婚，育有一女，但5年後離婚，由她獨自撫養女兒長大。











