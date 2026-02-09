自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

爆紅白富美身分曝光 竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

爆紅白富美身分曝光 竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女蔡幸娟臉書粉絲團有她和女兒合照，母女倆神似。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台語歌王洪榮宏日前在高雄流行音樂中心舉辦「舊情綿綿演唱會」，演唱前夕翻出1張80年代與資深玉女蔡幸娟合拍雜誌封面，勾起大批老一輩歌迷濃濃往日回憶。

蔡幸娟當年被封為「小鄧麗君」、「中國娃娃」，59歲的她淡出演藝圈已超過10年，近年少有公開活動，偶爾會透過社群分享近況，生活看來非常充實，盡情享受退休後的「第二人生」。

《CTWANT》報導，最近網路吹起「新世代千金」風潮，Threads近期出現一位名為Amanda亮眼女孩，以奢華生活品味結合幽默感，短短2個月便狂漲7萬粉，女孩真實身份，竟是「小鄧麗君」蔡幸娟獨生女「蛋蛋」謝方易。

報導指出，Amanda是在去年12月開始用Threads分享精緻生活，儘管出身富貴卻沒有傲慢氣息，發文帶著幽默，會自嘲「媽媽差點把我扁成畸形兒」、「媽媽說養我一隻猴子已經很累了」，更分享受媽媽時常行善影響，讓她在高架橋幫助困境母女。

59歲的蔡幸娟早年以〈星星知我心〉、〈中國娃娃〉等暢銷曲紅遍東南亞，有「中國娃娃」、「小鄧麗君」封號，2003年跟電視節目製作人謝孔忠結婚，育有一女，但5年後離婚，由她獨自撫養女兒長大。





點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中