封殺4年半的趙薇還沒翻身 女兒先靠顏值殺出一條路

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國女星趙薇雖然淡出螢光幕多年，但江湖從來沒忘記她，最近反而因為「女兒太搶戲」再度被推上熱搜邊緣。和富商前夫黃有龍離婚多年後，趙薇把重心全放在獨生女「小四月」身上，結果這位15歲星二代一出手，直接把媽媽的話題度都吸走了。

趙薇女兒「小四月」被網友狂讚「根本練習生等級」。（翻攝自小紅書）

小四月近日在小紅書高調曬近照，完全不像一般中學生，鵝蛋臉、高鼻樑、尖下巴加上微捲長髮一甩，氛圍感直接拉到滿格，被網友狂讚「根本練習生等級」、「下一個女團門面」。更誇張的是：大家一致認同：她跟趙薇，真的一點都不像。留言區毫不留情：「基因是不是走錯棚？」、「完全不是小燕子那掛」、「這顏值比較像財閥千金」，討論火力超猛。

小四月被爆中學已轉戰瑞士貴族名校，一年學費動輒超過45.5萬元。（翻攝自小紅書）

而趙薇寵女兒的程度，也被網友封為「低調版豪門劇本」。小四月2010年出生在新加坡，小學讀香港頂級國際學校，中學更被爆已轉戰瑞士貴族名校，一年學費動輒數十萬人民幣（超過新台幣45.5萬元），還不包含生活費。從曝光照來看，小四月身材纖細、比例逆天，網友目測身高已逼近170公分，完全是「走到哪都會被問要不要出道」的等級。

反觀趙薇本人，處境卻是另一種尷尬。自2021年8月無預警被列為「劣跡藝人」後，至今已被封殺4年半，原因成謎、復出無門。她這幾年不斷試水溫，發文、互動樣樣來，但成效有限。日前好不容易在朋友直播中露臉，畫面卻秒被切掉，彷彿「一出現就被消音」，讓外界看了都替她捏把冷汗。

趙薇自2021年8月無預警被列為「劣跡藝人」後，至今已被封殺4年半。（翻攝自微博）

於是畫面變得很微妙，媽媽還在復出門外徘徊，女兒卻已經自帶流量、顏值與話題。網友忍不住開始腦補：「該不會趙薇等不到翻身，反而先把女兒送進名利場？」、「不出道真的浪費。」

一個被全面封殺的頂流過去，一個顏值與資源雙開掛的星二代現在，趙薇母女的命運走向，怎麼看都比八點檔還精彩。

