娛樂 電視

年菜吃到膩？「春節追劇地圖」神救援 8部神劇一次打包

〔記者蕭方綺／台北報導〕2026年馬年春節到來，親友齊聚、年菜吃到第三輪，話題卻差點乾掉？別擔心，遙控器就是全家感情的潤滑劑，光是串流平台Disney+ 就有一張完整的「春節追劇高速公路」，精選8部話題強檔，從療癒系台劇、靈異驚悚到權謀大戲、奇幻愛情一次到位。

不論你家客廳是想看肖戰、王鶴棣拚演技，還是邵雨薇搭王柏傑走一個不同的暖心台劇路線，這張「春節追劇地圖」保證老少都能邊看邊聊、不再只剩滑手機。

★春節追劇地圖 1

ღ邵雨薇、王柏傑再合體《動物園》暖到不想開工

過年還沒收心？那就先被療癒一下。台劇《動物園》在大年初四、2月20日登場，邵雨薇劇中化身事業卡關的廣告總監，人生急轉彎跑去壽山動物園當實習保育員，意外和冷面保育員王柏傑展開「職場＋感情」雙線修復。

邵雨薇在《動物園》中飾演廣告菁英，陰錯陽差成為高雄壽山動物園的實習保育員。（Disney+提供）邵雨薇在《動物園》中飾演廣告菁英，陰錯陽差成為高雄壽山動物園的實習保育員。（Disney+提供）

 兩人繼《比悲傷更悲傷的故事：影集版》後相隔5年再合體，還為戲接受專業飼養特訓，動物可愛、人也溫柔，是那種邊看邊嘆氣「好想慢下來生活」的開春首選。

★春節追劇地圖 2

ღ范少勳《凶宅專賣店》嚇人之餘還會鼻酸

如果你覺得過年只看溫馨太無聊，《凶宅專賣店》剛好平衡得剛剛好。范少勳飾演為了籌醫藥費拚命賣屋的菜鳥房仲，和李銘順、陳姸霏組成「凶宅三人行」。

陳姸霏（左）、范少勳在《凶宅專賣店》中成為彼此重要的心靈支柱。（Disney+提供）陳姸霏（左）、范少勳在《凶宅專賣店》中成為彼此重要的心靈支柱。（Disney+提供）

 每賣出一間凶宅，就揭開一段亡靈過往，嚇點有、眼淚也不少。開播直接衝上 Disney+收視冠軍，被封為「會讓你一邊怕、一邊替鬼抱不平的靈異劇」。

★春節追劇地圖 3

ღ《藏海傳》權謀一開場就不讓人喘氣

頂流男神肖戰這次不談戀愛，專心鬥智。《藏海傳》中他飾演隱忍十年的「藏海」，重返京城，一邊搞營造、一邊玩權謀，腦力值全程在線。

肖戰在《藏海傳》再度爆紅。（Disney+提供）肖戰在《藏海傳》再度爆紅。（Disney+提供）

 東方美學、非遺技藝加上層次爆表的眼神戲，讓粉絲直接封為「從影代表作」。再加上鍾漢良、陳妍希驚喜客串，質感高到一集看完只想立刻下一集。

★春節追劇地圖 4

ღ王鶴棣《大奉打更人》打工人穿越翻身

現代社畜一秒穿越古代會怎樣？王鶴棣直接示範給你看。《大奉打更人》裡，他從打工人變成王朝「打更更人」，靠現代邏輯、推理腦破奇案。 節奏快、笑點密，帥氣耍寶一次到位，屬於那種吃年糕也能邊看邊笑的過年必備款。

王鶴棣在《大奉打更人》裸身秀肌肉，原著作者盛讚「很滿意」。（Disney+提供）王鶴棣在《大奉打更人》裸身秀肌肉，原著作者盛讚「很滿意」。（Disney+提供）

★春節追劇地圖 5

ღ《慶餘年》范閑回歸，王朝又要被整頓一次

《慶餘年》不只是戲，是一種過年儀式感。張若昀飾演的范閑再度上線，皇子鬥智、朝堂角力一樣精彩。智商在線、台詞犀利，配上華麗特效，讓這部劇穩坐「永遠有人補追」的神劇地位。

張若昀於《慶餘年第二季》在江南面對全新挑戰。（Disney+提供）張若昀於《慶餘年第二季》在江南面對全新挑戰。（Disney+提供）

★春節追劇地圖 6

ღ許凱、田曦薇《子夜歸》人妖戀火花狂噴

《子夜歸》把禁忌愛情玩到極致。許凱是天師、田曦薇是妖怪，身分對立卻情愫暗生，白天曖昧、夜晚開打。奇幻、愛情、陰謀一次包，屬於嘴上說狗血、手卻停不下來的那種劇。

許凱在《子夜歸》飾演天師，大玩人妖戀。（Disney+提供）許凱在《子夜歸》飾演天師，大玩人妖戀。（Disney+提供）

★春節追劇地圖 7

ღ《玉茗茶骨》爽感快節奏，一追就停不下

侯明昊、古力娜扎主演的《玉茗茶骨》，走的是「性轉宮鬥＋推理」路線。失憶縣令誤闖茶業世家，一邊查案、一邊搶繼承權，還順便談戀愛。去年掀起「茶園追兇」話題熱潮，是那種不燒腦、但很紓壓的追劇良伴。

古力娜扎在《玉茗茶骨》將侯明昊從死亡邊緣救回，展開浪漫熱血的愛情歷程。（Disney+提供）古力娜扎在《玉茗茶骨》將侯明昊從死亡邊緣救回，展開浪漫熱血的愛情歷程。（Disney+提供）

★春節追劇地圖 8

ღ宋茜《山河枕》女力全開，年度最虐，哭點預備

最後一站直接走心。《山河枕》由宋茜、丁禹兮主演，戰亂背景下的愛情與信念交織。宋茜帥氣撐場、女力爆表，和丁禹兮的情感線又甜又虐。這部適合在深夜看，因為白天哭太失禮，晚上剛剛好。

宋茜（左）、丁禹兮在《山河枕》相互查明真相之後被對方打動、日久生情。（Disney+提供）宋茜（左）、丁禹兮在《山河枕》相互查明真相之後被對方打動、日久生情。（Disney+提供）

