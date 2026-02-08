金曲台語歌王出聲了！蘇明淵談《世紀血案》：46年傷口未癒合

金曲台語歌王蘇明淵今罕見發聲。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《世紀血案》爭議越燒越大，這把火近日也燒進音樂圈。金曲台語歌王蘇明淵今（8）罕見發聲，一篇長文沒點名任何人，卻字字句句直擊台灣民主最深的舊傷，瞬間在社群掀起轉傳潮。

蘇明淵回憶，1979年美麗島事件爆發時，他還只是個小學生，全家圍著電視看新聞，螢幕上是施明德等人的大頭照，下面標註著「叛亂犯、重刑犯」。年幼的他不懂政治，只是跟著氣氛起鬨，卻被父親當場怒斥：「你懂什麼，他們不是壞人！」

請繼續往下閱讀...

蘇明淵貼出一張美麗島大審辯護律師合照。（翻攝自臉書）

那一刻的震撼，成了他多年後才慢慢理解的起點，原來在那個戒嚴長達數十年的年代，「被抓走的人」不一定是壞人，而可能是選擇說出真話的人。蘇明淵在文中提到，美麗島事件隔年，辯護律師林義雄家中發生震驚全台的血案。這不是單一家庭的悲劇，而是白色恐怖與國家暴力長期累積下的恐懼具象化，成為台灣人心中一道橫跨46年、始終未癒的傷口。

蘇明淵直言，這段歷史不只是「過去的事」，而是直到今天，仍影響著我們如何理解民主、正義與創作責任。他也回顧近年促轉會、監察院陸續公布的調查報告，證實當年情治系統對林家的長期監控，以及偵辦方向遭政治干預的制度性缺失。也因此，當《世紀血案》選擇以戲劇形式重述這段仍在流血的歷史，卻未展現足夠的謹慎與同理，讓他感到格外沉重。

蘇明淵直言，這段歷史仍影響著我們如何理解民主、正義與創作責任。（資料照，記者潘少棠攝）

蘇明淵沒否定創作自由，卻點出關鍵問題：創作若缺乏對當事人與家屬的尊重，就不再是詮釋，而是二次傷害。他直言，把國家暴力下的悲劇包裝成戲劇張力，卻忽略歷史重量，等同輕慢了台灣民主得來不易的代價。

不少網友留言表示，這篇文之所以動人，是因為它沒有站在道德制高點指責誰，而是提醒大家，當創作碰觸他人的泣血人生時，謙卑與敬畏，不是選項，而是底線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法