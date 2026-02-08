自由電子報
娛樂 音樂

魏如萱開唱出現一「驚人」舉動！醫生也傻眼

魏如萱開場吊在空中躺著開唱。（好多音樂提供）魏如萱開場吊在空中躺著開唱。（好多音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌后」魏如萱「怪奇的珍珠」台北旗艦場演唱會今晚迎來第二場，這次開場她吊在空中躺唱揭幕，在網路上掀起熱烈討論，她自爆：「我醫生昨天有來，他說『妳不會被口水嗆到嗎？』」接著坦言：「會，口水都會淹在這（喉嚨），這是一個挑戰，所以金曲歌后不是那麼好當的！」

魏如萱ㄧ連舉辦兩場「怪奇的珍珠」演唱會。（好多音樂提供）魏如萱ㄧ連舉辦兩場「怪奇的珍珠」演唱會。（好多音樂提供）

演唱會中段，魏如萱推著滿載「混蛋抱枕」的推車登上環形舞台繞場，邊走邊與觀眾互動，興奮喊話：「世上有很多人，每個人的信仰都不一樣，有些人是財富、有的是健康，但我說……還是要相信愛情啊！」拱台下粉絲勇敢跳舞就送抱枕，陶晶瑩也被她點起來熱舞，引起全場尖叫。

談到籌備與排練過程，魏如萱也分享了最溫馨的一幕。她透露這次演唱會加入舞者編制，排練時孩子也陪著一起到舞蹈教室，「回家之後他有模仿那些舞者跳舞給我看，我覺得很可愛。」這段私下日常，也成了她準備這場演唱會的重要力量。

魏如萱ㄧ連舉辦兩場「怪奇的珍珠」演唱會。（好多音樂提供）魏如萱ㄧ連舉辦兩場「怪奇的珍珠」演唱會。（好多音樂提供）

至於演唱會中難度最高的部分，她坦言仍是小舞台演唱的挑戰，「小舞台要克服現場環境反彈的聲音，耳機裡的聽覺跟舞台上是完全不一樣的，需要非常大的提示音才有辦法唱。」為此團隊花了不少時間反覆調整，她也直言這是一次突破自我的挑戰。

