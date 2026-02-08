自由電子報
娛樂 電影

夏語心點名向家屬致歉 認低估《世紀血案》重量：退出後續活動

夏語心今稍早正式發出長文道歉聲明。（翻攝自IG）夏語心今稍早正式發出長文道歉聲明。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《世紀血案》爭議持續延燒，被抓包有參與演出的夏語心，今（8）稍早正式發出長文道歉聲明，為自己在未充分查證、也未確認家屬是否同意的情況下參與演出，向所有相關人士深深致歉，並全面退出電影後續所有相關行程與活動。

夏語心在聲明中點名向林義雄先生、方素敏女士、林奐均女士、田秋堇女士，以及所有受難者與家屬致歉，坦言自己是在未確認劇組是否取得當事人同意、也沒有主動進一步查證的狀態下接下演出，這樣的疏忽，對相關人士造成了「無法挽回的傷害」。她直言，自己對這起歷史案件的理解不足，也缺乏應有的思考與敬意，低估了作品可能帶來的衝擊與重量，「忽略了該有的尊重」是造成這次風波的關鍵原因。

夏語心在聲明最後做出明確決定，未來將不再參與《世紀血案》任何後續相關事宜。她表示，會帶著這次的教訓，重新檢視自己面對每一份工作的態度，「更謹慎地對待每一次選擇」。

夏語心聲明全文。（翻攝自臉書）夏語心聲明全文。（翻攝自臉書）

聲明曝光後，有網友直言，這起事件真正該被記住的，不只是某些演員的失誤，而是整個影視產業在面對「仍在流血的歷史」時，是否具備足夠的自覺與制度。

