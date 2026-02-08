自由電子報
娛樂 最新消息

楊貴媚年末送暖！邀李炳輝、林松義發紅包吃尾牙

李炳輝太太雅惠（第一排左起）、李炳輝、林福地導演、林松義、憶如、紀麗如（第二排左起）、崔長華、李秀芳、林福地太太淑容等人大合照。（桂田文化藝術基金會提供）李炳輝太太雅惠（第一排左起）、李炳輝、林福地導演、林松義、憶如、紀麗如（第二排左起）、崔長華、李秀芳、林福地太太淑容等人大合照。（桂田文化藝術基金會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕桂田文化藝術基金會執行長楊貴媚日前邀多位資深藝人，包括導演林福地、林松義、李炳輝、憶如、陳麗卿、石中玉以及一同協助關懷資深藝人的台灣優質生命協會秘書長紀寶如、紀麗如一起與會團聚，並藉此機會向資深藝人與導演們表達由衷的敬意與感謝，感念他們多年來為台灣文化藝術所做出的貢獻。

李炳輝太太雅惠（左起）、陳美鳳、楊貴媚和李炳輝開心合照。（桂田文化藝術基金會提供）李炳輝太太雅惠（左起）、陳美鳳、楊貴媚和李炳輝開心合照。（桂田文化藝術基金會提供）

桂田文化藝術基金會表示，文化的傳承不僅來自作品，更來自人與人之間的情感連結。未來也將持續以實際行動關懷藝文前輩，讓溫暖在歲月中延續，讓愛在新的一年持續發光。

楊貴媚則說：「照顧資深藝人是一份長期的承諾，基金會所做的，不只是補助，更重要的是陪伴。」桂田文化藝術基金會每逢農曆春節基金會都會特別邀請長輩們一同吃團圓飯，親手送上紅包與年禮，祝福長輩們年年平安、健康喜樂，「看到長輩們吃得開心、聊得盡興，臉上帶著笑容，董事們也都深受感動。」

石中玉（左起）、憶如、崔長華和楊貴媚。（桂田文化藝術基金會提供）石中玉（左起）、憶如、崔長華和楊貴媚。（桂田文化藝術基金會提供）

談到基金會未來規劃，執行長楊貴媚表示，隨著實際接觸越來越多影視工作者，基金會看見了幕後主創與劇組工作人員長期承擔的辛勞與壓力。「很多人一輩子在幕後付出，卻很少被照顧到。」因此，展望2026年，基金會也將關懷視野進一步擴大關懷對象，期盼讓整體照顧更加完整，讓愛與支持在影視文化的每一個角落持續延續，「文化要走得長遠，不能只照顧作品，也要照顧人。」

header

body

