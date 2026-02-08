（直擊）台粉舉手說有病！金在中診斷無藥可救：唉～只知道我的女人

金在中今天帶來亞巡「J-Party」，在台北國際會議中心與粉絲狂歡。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕金在中今天（8日）在台北國際會議中心與千名粉絲同歡，他大玩角色扮演，一下子化身Babies（粉絲名）的「專屬甜蜜男孩」，一下子又是完美男人，又戴上聽診器為粉絲們治病，撩粉說「妳有病，因為妳的眼睛只看得到我」。

金在中的《J-Party Asia Tour Fan Concert GALAXY 1986 in TAIPEI》來到台北，開場帶來《Maze》、《Just Another Girl》等歌曲，唱畢後，他大讚現場氣氛熱烈，「感覺妳們現在比任何時候情緒都還要高揚！」接著他提到彩排時氣氛好像怪怪的，詢問台下粉絲：「說真的是我做錯了什麼嗎？還是我做對了什麼？是因為我出生？還是我人在這裡？」粉絲感謝金在中的到來，而金在中回應：「是我要感謝你們才對。」

金在中在舞台上玩夾娃娃，40歲依舊是粉絲心中的「專屬甜蜜男孩」。（記者王文麟攝）

現場準備了夾娃娃機，金在中玩得不亦樂乎，他夾到了要變身為「Babies的專屬甜蜜男孩」的指令，他戴上紅色的可愛髮箍，走到台下為粉絲發放小禮物，讓現場粉絲陷入瘋狂。

接著他接受提問，現場詢問「哪一個不是台灣新年會說的吉祥話」，選項包括新年快樂、恭喜發財、心想事成以及「我是完美男人」，這題不用想，當然是最後一個，金在中當然也成功答對，並現學現賣「我是完美男人」的中文；只是話一脫口，金在中害羞地說：「這樣說感覺我很自戀一樣。」

金在中揮手與上面的粉絲打招呼，很擔心粉絲的安全。（記者王文麟攝）

之後他化身為醫師，為現場粉絲看診、給出處方箋，金在中先是對著鏡頭三度哈氣，並畫出一個愛心，笑說：「你的病情會更加惡化。」後來兩位粉絲都舉手稱「我有病」，接連向前給金在中聽診，一個病情嚴重到腦子裡只有金在中的聲音，被金在中診斷出「無藥可救」；另一個同樣重病，快要失去視力了，金在中說：「為什麼妳眼中只看得到我，其他都看不到呢？我不在的時候，妳一定要好好觀察四周。」最後金在中嘆氣說：「唉～就只知道我的女人！」笑翻眾人。

金在中為粉絲開處方箋，稱對方無藥可救，笑翻全場。（記者王文麟攝）

在演出後半段，金在中真是寵粉無極限，拿著亮著綠燈的「光劍」在台北國際會議中心四處趴趴走，現場尖叫聲不斷。金在中今天還不斷發現台下粉絲擺出「很煩」的表情，搞笑點名，並詢問台粉「很煩」的中文是什麼？當場大喊「很煩」！不過他笑說：「粉絲們嘴巴上說很煩，但你們表情很可愛，但來韓國可別隨便講很煩。」

金在中大開金嗓，並與粉絲一起大合唱。（記者王文麟攝）

金在中在演出尾聲，獻唱了《I′ll Protect You》，結果全場竟然一起大合唱，金在中還真的走下台，把麥克風遞給粉絲們，結果幾位粉絲都很會唱，讓金在中大讚「謝謝你們這麼會唱」。只是台下粉絲一直在哭，金在中驚訝的說：「怎麼還在哭啊？」很開心2026年能有這麼多人看他，「今年我40歲了，所以感覺有點不一樣，很新鮮，因為也到了40這個數字，想讓你們看到更成熟的一面。」粉絲稱自己才3歲，金在中反應很快說：「因為你們是Babies！這樣看你們都很像小朋友，很可愛！」一字一句都撩動粉絲的心。

金在中稱粉絲都是Babies，年紀很輕。（記者王文麟攝）

