（直擊）《戀上換裝娃娃》海夢來了！寵台粉喊「你們都是天選之人」

《戀上換裝娃娃》女主角「喜多川海夢」的聲優直田姬奈。（木棉花提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本動漫《戀上換裝娃娃》女主角「喜多川海夢」的聲優直田姬奈今天（8日）現身台北國際動漫節，這是直田姬奈暌違3年再次來台舉行活動，她知道現場名額有限，開心笑說：「在場的人都是天選之人，謝謝大家這麼努力參加抽選。」

《戀上換裝娃娃》不僅在台灣，甚至在全世界都受到眾多粉絲的喜愛，直田姬奈表示：「在社群網站上面常常收到世界各地的粉絲留言對於海夢的喜愛，也時常在海外參加活動上發現很多人裝扮成五條新菜與喜多川海夢，深深感受到全世界粉絲對《戀上換裝娃娃》的喜愛。」

請繼續往下閱讀...

《戀上換裝娃娃》女主角「喜多川海夢」的聲優直田姬奈。（木棉花提供）

被問到喜歡什麼台灣美食？直田姬奈分享，在台灣印象特別深刻的美食是流沙包，「真的是太好吃了，我不小心吃了兩顆，希望還有機會吃到！」粉絲也推薦直田姬奈，豆花、珍奶等台灣美食。

直田姬奈坦言，其實在徵選之前並不知道《戀上換裝娃娃》這部作品，「參加徵選之前不知道這部作品，我沒讀過原作漫畫，被選上海夢一角真的非常開心。而且海夢是我第一次飾演動畫女主角，這是我聲優人生裡面最重要的角色，很高興與她相遇。」直田姬奈表示，海夢帶給她相當多的能量以及元氣，「隨著每個篇章，COS（COSPLAY）的每個角色，我與她有著一樣的心情起伏。」

《戀上換裝娃娃》女主角「喜多川海夢」的聲優直田姬奈。（木棉花提供）

此外，直田姬奈有特別喜歡印象深刻的場景，她回答：「第二季中，五條同學因趕不上電車住宿喜多川家的片段，完美將兩人距離拉近了，也表現出兩人抱持不同的想法而錯過對方，自己在看到這個片段播出時心跳會跳超快，有種小鹿亂撞的感覺。」

在作品中大量描寫的COSPLAY文化與熱愛投入的心情，直田姬奈雖然本來沒有COS經驗，但後來在第一季的活動企劃上，有扮演學生牛郎，服裝部分是請配音五条新菜的聲優石毛翔彌先生縫製牛郎衣服，實際穿上後能感受到他的心意，也更能體會海夢對新菜的心情。當提到是否與海夢對COSPLAY有同樣充滿熱情、全心投入的興趣時，她則是說自己非常喜歡買衣服，會上街買衣服紓壓。

《戀上換裝娃娃》女主角「喜多川海夢」的聲優直田姬奈。（木棉花提供）

隨著動畫第一季到第二季的劇情發展，被問到在海夢與五條之間的互動中是否有令她心動或留下深刻印象的事，直田姬奈表示：「從第一季到第二季，兩人的關係有越靠越近的感覺，尤其在第二季更能明顯感受到海夢對於新菜的喜愛，也很喜歡這樣子的海夢！」

《戀上換裝娃娃》女主角「喜多川海夢」的聲優直田姬奈。（木棉花提供）

在動畫配音環節中，直田姬奈現場還原多部作品的經典片段，情感層次分明的聲音深深吸引現場粉絲，不少人露出驚豔神情，專注聆聽每一句台詞，活動氣氛隨之升溫最高點。這次聲優見面會讓粉絲近距離感受《戀上換裝娃娃》與直田姬奈的魅力，也留下難忘回憶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法