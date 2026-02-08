韓劇《五月的青春》尊重歷史傷痛 台灣《世紀血案》翻車關鍵曝

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《世紀血案》遭疑全劇組對「林家血案」這段未癒合的傷痛，態度過於輕率，台灣影視創作者面對歷史題材時，長期累積的斷裂感一次爆發。

《五月的青春》韓版海報。（翻攝自Naver）

同樣拍「國家暴力」，韓劇《五月的青春》以1980年光州民主化運動為背景，沒有高聲控訴，不賣弄悲情，而是用最貼近日常的角度，讓觀眾走進該年代的恐懼、猶疑和失去。《五月的青春》於2021年播出後，不只口碑爆棚，男女主角李到晛、高旻示於KBS演技大獎的得獎感言至今仍是經典。

李到晛曾坦言，一開始接到劇本時壓力極大，因為「那個時代的人還活著」，他擔心自己的表演會不會打擾到真實的人生，因此選擇用更謹慎、更有責任感的態度去詮釋角色；高旻示則把獎項獻給「1980年5月閃耀過的所有人」讓不少觀眾紅了眼眶。

李到晛（右）、高旻示主演韓劇《五月的青春》背景是1980年5月的「光州民主化運動」。（翻攝自Naver）

反觀《世紀血案》的宣傳現場，部分演員的說法，被網友解讀成「把政治迫害講成懸疑題材」、「用推理快感包裝他人滅門悲劇」，瞬間踩中地雷。林宅血案並非遙遠傳說，當事人與家屬仍然在世，這段傷痛也從未真正被釐清。所謂「重啟調查」，在真相未明之前，本就極其敏感，更遑論用娛樂語言去形容。

於是有網友指出，韓國在處理歷史傷痕題材時，往往會引入學者、歷史顧問，甚至安排演員進行類似「讀書會」的集體研究；而台灣，卻常把「做功課」視為演員個人選修，而非創作必修。

