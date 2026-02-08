（直擊）宮野真守袒胸露乳沒在怕！台粉應援聲比他本人浮誇：嚇到寶寶了

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣聲優兼歌手宮野真守昨天（7日）起連續兩天在南港Legacy TERA開唱，他一開場就「袒胸露乳」，完全沒把粉絲當外人，讓現場台灣粉絲眼睛大吃冰淇淋，尖叫聲不斷。

宮野真守上台就沒在怕露，衣服扣子幾乎沒在扣。（雅慕斯娛樂提供）

42歲的宮野真守曾為《櫻蘭高校男公關部》、《鬼滅之刃》等動畫配音，他暌違6年登台，帶來全新巡演「MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜」，第一首歌《Vacationing》就脫下一邊的藍色襯衫，展現性感，到了《Kiss me now》更加誇張，直接把整件襯衫扒開，放送福利，什麼害羞、不好意思？似乎沒有出現在宮野真守的字典裡面，大大方方令人印象深刻。

不得不說，宮野真守真是活力十足，跳了好幾首歌都沒休息。在演唱告一段落後，宮野真守用中文向粉絲打招呼：「大家好，我是宮野真守，很高興再來台北。」他向大家喊話「我回來了」，希望能與大家一起共度「交換愛」的夜晚。

宮野真守詢問粉絲：「帥嗎？」後來又用中文稱讚粉絲「可愛」，聽到台下有粉絲用日文告白「我愛你」，宮野真守也用中文回應：「我愛你，大家都可愛！」並表達在台北開唱的喜悅：「MAMO醬很開心喔！」

不愧是超會寵粉，宮野真守不停放送飛吻，YA的手勢還變成手指愛心，他本人自己也很會炒熱氣氛，要大家為他歡呼。宮野真守還問大家：「大家喜歡MAMO醬嗎？」也有男生粉絲大喊「可愛」，讓宮野真守驚呼：「哇還有男生啊！」

宮野真守舉手投足都掀起粉絲尖叫聲，展現「吞麥克風」的唱功。（雅慕斯娛樂提供）

演出尾聲，宮野真守用中文表示「今天真的超開心」，表示自己滿身大汗，表示這次的演唱會主題是VACATION，就是希望大家能一起輕鬆度過這場演唱會，「不過大家特地來現場，結果要結束了…」粉絲大喊「從頭開始」，讓宮野真守笑噴，還真的重新唱回《Vacationing》的副歌。宮野真守也強調，絕對還會再回來台北。

不過還沒完，宮野真守演唱安可前的最後一首歌《Shine》時，號召粉絲一起喊歌詞「Go for let's go next stage」，結果粉絲應援聲跟他本人一樣浮誇，光是第一次喊聲就嚇到宮野真守，宮野真守不停驚呼：「ㄟ你們好厲害喔！太強了吧！MAMO醬都嚇到了！」直呼收到大家的愛，真的是太感動了。

宮野真守超賣力獻唱，表情都變猙獰了，但還是帥氣十足。（雅慕斯娛樂提供）

壓軸的歌曲是《Canon》，在演唱前他請TEAM MAMO的樂隊成員們自我介紹，他們透露來台灣吃了小籠包以及麻婆豆腐，逗笑粉絲。宮野真守更表示，這次把日本場的歌單原汁原味帶來台北，「但沒想到中場富士急的影片，你們的反應竟然比日本場還要好」，一席話笑翻粉絲。宮野真守最後用中文說：「謝謝大家的愛和笑容，下次再見！」並祝在場粉絲新年快樂。演出結束之後，儘管現場廣播「演出已經結束」，但粉絲仍不願離場，甚至再度大喊「安可」，宮野真守超級寵粉，真的再度跑出來向粉絲告別，讓粉絲心滿意足。

