娛樂 最新消息

防堵《世紀血案》中國上映！ 不只道歉！專家籲「5演員應要求刪光演出片段」

作家「莎莉夫人」在呼籲《世紀血案》主演楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏，除了道歉，更應採取法律行動，要求劇組刪除演出所有片段，讓這部電影無法成片。（本報資料照，記者潘少棠攝）作家「莎莉夫人」在呼籲《世紀血案》主演楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏，除了道歉，更應採取法律行動，要求劇組刪除演出所有片段，讓這部電影無法成片。（本報資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《世紀血案》未得授權就開拍還舉辦殺青宴，甚至就在殺青記者會新聞見報當天，竟是被害人林義雄7歲雙胞胎的生日！雖然5位主演皆已發文表道歉，澄清是被製片公司欺騙，但因製片商費思兔老闆蘇敬軾之前是中國肯德基主席，導演徐琨華的爺爺還曾是警備總部發言人徐梅鄰，遭質疑拍攝動機不單純，網友掀起拒看《世紀血案》浪潮……但資深媒體人「莎莉夫人」提出示警：「這部電影就算全台灣人拒看、發行商及戲院全面抵制，只要製片公司完成剪接後製，就可以到對岸（中國）播映，之後還可以放到網路上，免費觀看。」混淆史實！

曾擔任記者及電台新聞台高階主管的作家「莎莉夫人」在臉書呼籲《世紀血案》演員群，除了道歉、不再配合宣傳，應要求劇組刪除演出所有片段。因該片已完成拍攝並進入後製階段，5名主要演員包括黃河、夏騰宏、簡嫚書、楊小黎和李千娜，應採取法律行動，要求製片公司刪除自己的演出影像。這樣一來，這部電影就沒有敍事主軸也沒辦法成片了。

5名主演先後發文公開表示，是被製片公司欺騙、自己也是受害者，但「莎莉夫人」認為，既然如此，就採取法律行動，否則道歉就只是企圖挽救自己的演藝事業，求的是止血，而不是「真的拒絕成為加害者、共犯」。

「莎莉夫人」發文寫道，「道歉，不是共用一個『對不起』的模板；道歉，是在還有機會制止傷害擴大前，立刻採取正確行動。」演員不是全然的「無助」、「無力」；她認為演員們還有機會力挽狂瀾、不成為加害共犯。

「莎莉夫人」提出個人疑惑，從導演背景到製片公司負責人，還有這部電影的資金是哪來的？演員可以說自己不知情、沒資格過問；但《世紀血案》開拍前，難道都沒有「讀本會」嗎？「世紀血案」開拍前，沒有讀本會嗎？演員只知道自己的角色，然後不知道整部電影到底在敘述什麼嗎？直指這種說法很難取信於人。

不管之前的過程如何，「莎莉夫人」呼籲5名主演，最後挽救錯誤的機會，就是訴諸法律行動，要求刪除演出的所有影像，讓這部電影無法剪輯，成不了片！

防堵該片在中國上映的機會，顛倒黑白、混淆史實！

