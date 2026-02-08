小21歲男友神隱！魏如萱攻蛋 前夫、王菲女兒全來了

魏如萱第五度攻蛋。（好多音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌后」魏如萱第五度攻蛋，一連兩天在小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」台北旗艦場演唱會，不過小21歲的男友Ian人不在台灣，今天第二場迎來華語天后王菲的愛女竇靖童擔任嘉賓，兩人曾合作多首單曲，這次終於一起站上小巨蛋舞台，對魏如萱而言格外有意義，也讓鐵粉們感動不已。

唱完《紙黏土》後，魏如萱與竇靖童坐在沙發上一起合唱《海月》，唱完後魏如萱對竇靖童嗨喊：「歡迎來到台北小巨蛋，妳知道嗎？今天有多少人要來看你。」逗得竇靖童超害羞。

魏如萱、竇靖童合體。（好多音樂提供）

魏如萱接著分享，在嘉賓名單尚未公布前，她邀約朋友們來看演唱會，大家都回覆：「好啊好啊，我看一下時間，再跟你說。」結果幾乎都沒有回應，「公布嘉賓後，就馬上訊息我，說要來看你。」

竇靖童擔任魏如萱嘉賓。（好多音樂提供）

魏如萱又爆料，甚至有朋友原本買了7號的票，要求換成8號；還有一個朋友要來看，她告訴對方：「7號嘉賓是自然捲，8號是竇靖童，要看哪天？」對方立刻秒回：「2月8號，謝謝！」她自爆：「你知道那個人是誰嗎？就是我的前夫。」讓大家笑翻。

竇靖童擔任魏如萱嘉賓。（好多音樂提供）

除了舞台上的玩笑互動，魏如萱也分享兩人的私下情誼。她回憶先前到北京時，曾受邀到竇靖童家中作客，還吃到了奶奶親手做的炸醬麵，「所以我現在只要看到童童，就會聞到炸醬麵的香味。」

