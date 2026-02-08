自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

小21歲男友神隱！魏如萱攻蛋 前夫、王菲女兒全來了

魏如萱第五度攻蛋。（好多音樂提供）魏如萱第五度攻蛋。（好多音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌后」魏如萱第五度攻蛋，一連兩天在小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」台北旗艦場演唱會，不過小21歲的男友Ian人不在台灣，今天第二場迎來華語天后王菲的愛女竇靖童擔任嘉賓，兩人曾合作多首單曲，這次終於一起站上小巨蛋舞台，對魏如萱而言格外有意義，也讓鐵粉們感動不已。

唱完《紙黏土》後，魏如萱與竇靖童坐在沙發上一起合唱《海月》，唱完後魏如萱對竇靖童嗨喊：「歡迎來到台北小巨蛋，妳知道嗎？今天有多少人要來看你。」逗得竇靖童超害羞。

魏如萱、竇靖童合體。（好多音樂提供）魏如萱、竇靖童合體。（好多音樂提供）

魏如萱接著分享，在嘉賓名單尚未公布前，她邀約朋友們來看演唱會，大家都回覆：「好啊好啊，我看一下時間，再跟你說。」結果幾乎都沒有回應，「公布嘉賓後，就馬上訊息我，說要來看你。」

竇靖童擔任魏如萱嘉賓。（好多音樂提供）竇靖童擔任魏如萱嘉賓。（好多音樂提供）

魏如萱又爆料，甚至有朋友原本買了7號的票，要求換成8號；還有一個朋友要來看，她告訴對方：「7號嘉賓是自然捲，8號是竇靖童，要看哪天？」對方立刻秒回：「2月8號，謝謝！」她自爆：「你知道那個人是誰嗎？就是我的前夫。」讓大家笑翻。

竇靖童擔任魏如萱嘉賓。（好多音樂提供）竇靖童擔任魏如萱嘉賓。（好多音樂提供）

除了舞台上的玩笑互動，魏如萱也分享兩人的私下情誼。她回憶先前到北京時，曾受邀到竇靖童家中作客，還吃到了奶奶親手做的炸醬麵，「所以我現在只要看到童童，就會聞到炸醬麵的香味。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中