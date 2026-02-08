《世紀血案》掀「演員責任論」網戰翻 爭議燒出影視圈結構黑洞

電影《世紀血案》才剛殺青沒多久，爭議一路延燒。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《世紀血案》才剛殺青沒多久，爭議一路延燒，有人怒批「把政治迫害講成懸疑推理」、有人直指「對受害者毫無同理心」，但也有另一派聲音開始反問：「這場災難，真的只該怪演員嗎？」

有網友點出核心問題，台灣影視圈長期缺乏一個專業位置「演員專屬的戲劇顧問」（Dramaturg／Dramaturgy）。戲劇顧問不是來「教演員演戲」，而是補上創作過程中最容易被忽略的那一塊，包括歷史厚度與情感脈絡；理想狀態下，演員不該只拿到劇本，而是能收到一份「角色資料封包」，內容可能包括年代的社會氛圍、當時人們說話、坐姿、沉默的方式，甚至是受害者家屬的公開訪談與觀點...等

支持該觀點的人認為，問題不是演員不查資料，而是整個創作體系，沒有把「如何面對真實傷痛」這件事制度化。另外爭議也卡在一個老問題：「演員究竟該多主動？」

不過，也有不少網友火力全開，認為這並非專業問題，而是「基本態度」，「資料就在網路上，Google一下歷史事件很難？」也有人直言「這是滅門血案，不是推理遊戲」、「演員連人物小傳都沒寫，就敢說自己在詮釋角色？」

在資訊爆炸的年代，演員不可能完全是「被動接收者」，有人反嗆：「難道演員只是道具？只負責照劇本唸？」也有人反問：「如果連歷史定位、創作倫理都沒被主創清楚說明，演員要怎麼拿捏？」於是《世紀血案》風暴，逐漸從「誰講錯話」，變成「台灣影視圈怎麼處理歷史創傷」。

另外，輿論也把箭頭轉向劇組結構本身。不少人注意到一個關鍵細節：這場引發爭議的宣傳活動，幾乎只有演員出面，編導與劇組集體神隱，目前只靠聲明了事。這也讓人質疑：「這麼具爭議性的題材，劇組遲遲不出來說明創作立場，卻讓演員獨自扛輿論，怎樣都說不過去。」

