自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《世紀血案》掀「演員責任論」網戰翻 爭議燒出影視圈結構黑洞

電影《世紀血案》才剛殺青沒多久，爭議一路延燒。（資料照，記者潘少棠攝）電影《世紀血案》才剛殺青沒多久，爭議一路延燒。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《世紀血案》才剛殺青沒多久，爭議一路延燒，有人怒批「把政治迫害講成懸疑推理」、有人直指「對受害者毫無同理心」，但也有另一派聲音開始反問：「這場災難，真的只該怪演員嗎？」

有網友點出核心問題，台灣影視圈長期缺乏一個專業位置「演員專屬的戲劇顧問」（Dramaturg／Dramaturgy）。戲劇顧問不是來「教演員演戲」，而是補上創作過程中最容易被忽略的那一塊，包括歷史厚度與情感脈絡；理想狀態下，演員不該只拿到劇本，而是能收到一份「角色資料封包」，內容可能包括年代的社會氛圍、當時人們說話、坐姿、沉默的方式，甚至是受害者家屬的公開訪談與觀點...等

支持該觀點的人認為，問題不是演員不查資料，而是整個創作體系，沒有把「如何面對真實傷痛」這件事制度化。另外爭議也卡在一個老問題：「演員究竟該多主動？」

不過，也有不少網友火力全開，認為這並非專業問題，而是「基本態度」，「資料就在網路上，Google一下歷史事件很難？」也有人直言「這是滅門血案，不是推理遊戲」、「演員連人物小傳都沒寫，就敢說自己在詮釋角色？」

在資訊爆炸的年代，演員不可能完全是「被動接收者」，有人反嗆：「難道演員只是道具？只負責照劇本唸？」也有人反問：「如果連歷史定位、創作倫理都沒被主創清楚說明，演員要怎麼拿捏？」於是《世紀血案》風暴，逐漸從「誰講錯話」，變成「台灣影視圈怎麼處理歷史創傷」。

另外，輿論也把箭頭轉向劇組結構本身。不少人注意到一個關鍵細節：這場引發爭議的宣傳活動，幾乎只有演員出面，編導與劇組集體神隱，目前只靠聲明了事。這也讓人質疑：「這麼具爭議性的題材，劇組遲遲不出來說明創作立場，卻讓演員獨自扛輿論，怎樣都說不過去。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中