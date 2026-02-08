《世紀血案》未授權還消費！施明德家屬收「粗糙定裝照」氣炸

《世紀血案》引爆跨世代怒火，施明德家屬忍無可忍。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕改編自台灣史最痛傷痕「林宅血案」的電影《世紀血案》，負面風暴越演越烈。「施明德文化基金會」今（8）日獲施明德家屬授權發表嚴正聲明，痛批劇組不僅未經授權，更以「看笑話」般的定裝照羞辱先人。

聲明中指出，家屬早在一月底就透過友人看到一張「施明德」角色的定裝照，內容極其粗糙，讓家屬感到被冒犯。基金會強調，劇組從未聯繫家屬取得授權，更直言以目前劇組展現出的輕率態度與扭曲歷史的言論，就算當初來接洽，「家屬也概不會同意」。

而導演徐琨華的家世也令人存疑，聲明提到，林宅血案發生時，負責為政府護航、定調案件為「民間陰謀」的關鍵人物，正是當時的新聞局長宋楚瑜與警備總部發言人徐梅鄰上將，而徐梅鄰正是《世紀血案》導演徐琨華的祖父。

家屬質疑，當年徐梅鄰在陳文成命案中，於調查未果前就放話是「畏罪自殺」；如今其孫子竟以「血案真相」為噱頭拍攝電影，且劇本影射史明、模糊國家暴力色彩，這種行為被家屬重話抨擊為「著實令人作嘔」。

施明德（圖）家屬籲劇組停手，不要持續消費受害者。（資料照，記者林正堃攝）

針對先前殺青記者會上，部分演員提到拍攝過程有「辦案快感」、「沒想像中嚴重」等發言，施明德家屬感到極度遺憾與憤怒。聲明指出，林宅血案是台灣人的集體創傷，面對如此血淋淋的「政治屠戮」，任何創作者都不該展現出隨便、毫無人性的態度。

施明德先生曾為追求真相絕食、坐牢，其家屬表示，林宅血案與陳文成命案的真相在台灣人心中早已「心知肚明」，缺的只是法律證據。家屬呼籲《世紀血案》團隊應對歷史保持最基本的虛心與誠懇，而非持續利用受害者的痛苦進行商業消費。

