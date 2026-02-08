對比《王冠》未取得英國王室點頭 律師看《世紀血案》授權爭議這麼解讀…

Netflix影集《王冠》播映時，也引起部分英國王室成員不滿，認為劇情與事實不符。（本報資料照，Netflix提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕《世紀血案》爭議引爆外界怒火，劇組在受害家屬林義雄與長女林奐均尚在世的情況下改編其家族悲劇，遭痛批是在「傷口撒鹽」，不僅媒體界、政界、傳播學者多所撻伐，法律業界又是如何看待片商行為？專長處理智慧財產賴瑩真律師今（8）日也在臉書發文，對爭議最大的「授權」觀點提出解釋，她對比前幾年講述英國王室「家事」的Netflix影集《王冠》，表示，除非當事人願意上法院打官司，否則任憑大家如何義憤填膺，沒有人可以幫當事人主張包括肖像、隱私、名譽及姓名權等權利，如果電影內容述及傳記著作的話，還會包含著作權。

賴瑩真律師專長處理智慧財產、家事、商業、民事等案件，常在網路上以淺顯易懂的方式普及法律知識。（翻攝自臉書）

賴瑩真律師PO文如下：

撇除個人對製作單位的冷血及惡意感到不可思議的情緒反應，純就法律面來看這部電影，最終會回到一個大哉問：傳記類電影，或改編自現實案例的電影，究竟需不需要得到原型人物的同意及授權？

老實說，這個問題非常複雜。因為這類電影的取材來源不只來自於本人描述，也可以來自於社會新聞、法院判決、書籍、相關影像、他人口述......，製作單位甚至可以以虛構人物做為主角，避免提及真實人物，或者更動事件時間、地點，來模糊與原事件的關聯。然而觀眾透過影片中多種暗示，仍可連結到事件本身，藉此規避授權，卻又可達到暗示目的。

而原型人物在法律上可以主張的權利，包括他的肖像、隱私、名譽及姓名權。如果本人還有傳記著作的話，還會包含著作權。

不過，除非本人願意上法院打官司，否則任憑大家如何義憤填膺，沒有人可以幫他主張。

在我與影視工作業者多年來的接觸經驗，通常為了避免糾紛，一定會以取得授權為優先方案。因為拍片的目的就是為了讓大眾看見，沒有人會希望受到這些紛擾影響。

當然，偶爾還是會遇到無法取得授權的情況，例如原型人物後代意見不一，無法取得一致意見；或者製作單位希望有超出原型故事的劇情等等。

在這種情況，製作單位要做的就是風險控管，劇情上盡量避免侵害原型人物的名譽、隱私為主，目的就是：即便沒有取得授權，也盡量避免被提告，甚至敗訴。

問題來了，製作單位明明知道沒取得授權，卻又大肆宣傳電影「沒有意識形態」、「重新理解歷史與真相」，完全不擔心被提告，這又是什麼心態呢？

Netflix影集《王冠》給了我們答案。從影集第二季開始，英國王室成員包括菲利浦親王、威廉王子等人多次對劇情表達不滿，認為劇情與事實不符，且扭曲大眾對王室成員的認知。然而王冠的製作單位始終堅持他們只是在詮釋「歷史事件」，不用得到王室的點頭或肯定。

反正，在這流量為王的時代，只要有資金，就可以創造流量；有流量，就可以洗認知。若干年後，史實真偽，誰說了算呢？

